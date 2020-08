"Trafi do bardzo nielicznych". Przedstawiciel branży o bonie turystycznym

Ten zasiłek, który pompowany jest w wysokości 3,5 miliarda złotych, trafi do bardzo nielicznych - ocenił w programie "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 Andrzej Wnęk z Oddolnej Inicjatywy Ratowania Turystyki, odnosząc się do bonu turystycznego. - Nam zależy nam tym, żeby turystykę pobudzić całościowo, we wszystkich możliwych segmentach - podkreślił.