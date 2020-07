Czy bonem turystycznym będzie można zapłacić za paliwo? Ekspert odpowiada na pytania

Na co będzie można przeznaczyć bon turystyczny 500 plus? Gdzie będzie można go zrealizować? Czy świadczenie będzie mogło pokryć koszty paliwa? Na pytania dotyczące bonu turystycznego w TVN24 odpowiadał Marek Kamieński, biegły sądowy w zakresie sportu i turystyki.

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym w piątek została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy weszły w życie w sobotę.

Jak otrzymać bon turystyczny 500 plus?

Bon turystyczny będzie dostępny po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Ministerstwo Rozwoju wskazywało wcześniej, że system pozwala na łatwą rejestrację między innymi za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej. Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych.

- Bonu absolutnie nie musimy kupować, on się należy. Każdy rodzic, który pobiera 500 plus, to samą zasadą na PUE ZUS będzie otrzymywał nowe świadczenie - podkreślił Marek Kamieński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych.

Na co będzie można przeznaczyć bon?

Bon turystyczny będzie mieć postać dokumentu elektronicznego. Po aktywacji w systemie teleinformatycznym, prowadzonym przez ZUS, bon będzie przekazany za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Bonem będzie można płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski. - Tych 500 złotych nie będzie można w żaden inny sposób wykorzystać jak tylko na turystykę. Świadczenie 500 plus jest wykorzystywane nie zawsze z korzyścią dla dzieci, tutaj będzie można to wydać tylko na kolonie, obozy i usługę, czy imprezę turystyczną - wskazał Kamieński.

Bon turystyczny trzeba będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Jezioro Solińskie PAP/Darek Delmanowicz

Gdzie zrealizujemy bon?

Lista przedsiębiorców, u których będzie możliwe zrealizowanie bonu, pojawi się na stronie bonturystyczny.gov.pl i na bieżąco będzie weryfikowana przez Polską Organizację Turystyczną. POT będzie na przykład usuwała te podmioty, które znajdą się na niej bez spełnienia wymaganych ustawą warunków.

- Będzie lista tych podmiotów gospodarczych, które będą uczestniczyły w programie. To nie jest obowiązek (…), ale myślę że żaden szaleniec się nie znajdzie, który nie będzie chciał z tego korzystać - ocenił Marek Kamieński.

- Wszystkie podmioty, które działają gospodarczo prawidłowo, płacą podatki będą mogły się zarejestrować w tym systemie - dodał ekspert do spraw turystycznych.

Jakie podmioty na liście?

Na liście znajdą się hotele, pensjonaty, organizatorzy kolonii, czy obozów. Do listy nie będą mogły się dopisać jednak punkty gastronomiczne, jak na przykład smażalnie ryb. - To nie jest taka typowa usługa turystyczna, aczkolwiek współdziałająca. Ale akurat właściciel smażalni nie będzie mógł się dopisać, ale właściciel pensjonatu, czy agroturystyki będzie mógł - wyjaśnił gość TVN24.

- Tych podmiotów gospodarczych, które będą się chciały zarejestrować będzie bardzo dużo i ta skala możliwości wydania tego bonu będzie dosyć duża - podkreślił Kamieński.

Na razie nie wiadomo, czy bonem będzie można płacić za spływy kajakowe czy parki linowe - wciąż trwają prace nad katalogiem bazy turystycznej, które koordynuje Polska Organizacja Turystyczna.

Wypoczynek nad Jeziorem Solińskim w Polańczyku PAP/Darek Delmanowicz

Czy pieniądze można przeznaczyć na paliwo?

Kamieński zaznaczył, że świadczenia nie będzie można przeznaczyć na paliwo, w momencie gdy na wakacje wybieramy się kamperem bądź samochodem osobowym. - Ale jeżeli dojedziemy na przykład na kemping i będziemy chcieli mieszkać, czy stać w tym kempingu, to już tu będzie możliwe wykorzystanie bonu - tłumaczył ekspert do spraw turystycznych.

Czy bonem będzie można płacić kilka razy?

Co ważne, za pomocą bonu będzie można dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty bonu. - Bon turystyczny będzie można dzielić. Będziemy mogli wydać raz 100 złotych, drugi raz 100 złotych, trzeci raz 50 złotych. Będzie to dzielone aż do tej sumy maksymalnej 500 złotych - wskazał Marek Kamieński.

Bon turystyczny będzie ważny do końca marca 2022 roku.

Autor:mb

Źródło: TVN24