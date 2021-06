Wakacje z bonem turystycznym. Co trzeba wiedzieć

Polski Bon Turystyczny to wsparcie dla rodziców w sfinansowaniu wypoczynku, na przykład podczas rozpoczynających się wkrótce wakacji. Z drugiej strony celem bonu jest także pomoc dla osłabionej pandemią branży turystycznej. Do tej pory aktywowano bon około 1,7 miliona razy. Do kiedy i jak można nim zapłacić za usługę turystyczną? Wyjaśniamy.