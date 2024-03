Nowe świadczenie coraz bliżej. Podano maksymalną kwotę

Rząd szykuje bon senioralny. Ministra Marzena Okła-Drewnowicz w czwartek poinformowała o szczegółach projektu ustawy w tej sprawie. Wyjaśniła, że maksymalna wartość bonu senioralnego wyniesie 2150 złotych. Jak dodała, pieniądze nie będą dawane do ręki, tylko na usługę wsparcia seniora w miejscu zamieszkania. Będzie obowiązywało kryterium dochodowe i wiekowe.

Ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz w czwartek przedstawiła założenia bonu senioralnego oraz przygotowanego projektu ustawy o systemie usług wspierających rodzinę w opiece nad seniorem. Projektem w piątek ma się zająć zespół ds. programowania prac rządu.

Bon senioralny - o co chodzi?

- To świadczenie pozwalające na sfinansowanie usługi wsparcia o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania seniora - powiedziała Okła-Drewnowicz. Oznacza to - jak tłumaczyła - że pieniądze nie będą dawane do ręki, tylko na usługę.