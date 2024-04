Można dostać nawet 1200 złotych. Co z podatkiem?

Ministerstwo Finansów w uwagach do projektu ustawy prądowej napisało, że bez zmiany szykowanej regulacji beneficjenci bonu energetycznego będą musieli dodatkowo zapłacić PIT od otrzymanego świadczenia. Wcześniej swoje zastrzeżenia do projektu zgłosiło także Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

"Projekt nie przewiduje zmian w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...). Oznacza to, że w obecnym stanie prawnym po wejściu w życie proponowanych uregulowań bon energetyczny (w przeciwieństwie do dodatku osłonowego) będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem PIT" - napisał resort finansów w opinii do projektu.

Obciążenie dla samorządów i systemów

W poniedziałek poznaliśmy także uwagi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) do projektu ustawy, która wprowadzi bon energetyczny dla najuboższych odbiorców energii. Resort wskazał, że obciąży to samorządy nowym obowiązkiem administracyjnym. Do tego wskazano, że zadania związane z bonem mają realizować te same osoby i komórki organizacyjne, które "realizują należące do właściwości MRPiPS świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego kierowane przede wszystkim do rodzin o najniższych dochodach".