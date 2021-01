Utrudnienia w dostępie do konta. Banki zaplanowały prace serwisowe

W najbliższych dniach klienci niektórych banków muszą przygotować się na utrudnienia w dostępie do bankowości internetowej. Powodem są prace serwisowe.

BNP Paribas

Na utrudnienia muszą przygotować się klienci BNP Paribas. We wtorek od godziny 21.00 do godziny 23.59 systemy BiznesPl@net, GOmobile Biznes, BNP Paribas Connect Host to Host będą niedostępne ze względu na prowadzone prace serwisowe.