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Pieniądze

Coraz więcej Polaków obawia się o swoje finanse. Wskazują na dwa konflikty

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pieniądze portfel złotówki
Bezpieczeństwo finansowe Polaków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Globalne konflikty coraz mocniej wpływają na poczucie bezpieczeństwa finansowego Polaków. Z badania "Banking on Banks 2026. Usługi finansowe w czasach niepewności" wynika, że ponad 50 procent respondentów uważa, iż sytuacja na Bliskim Wschodzie może znacząco odbić się na ich budżecie.

Większość (76 proc.) uczestników badania "Banking on Banks 2026. Usługi finansowe w czasach niepewności", przeprowadzonego na zlecenie CRIF oceniło, że geopolityka negatywnie wpłynie na ich finanse osobiste, co jest najwyższym odsetkiem w badanych krajach (Irlandia, Włochy, Niemcy, Polska i Wielka Brytania).

Jednocześnie na liście obaw finansowych znajduje się też inflacja i rosnące koszty życia, o które martwi się 48 proc. ankietowanych.

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Z kraju

Obawy Polaków o finanse. Główne czynniki

"Warto zauważyć, że obawa przed skutkami wojny w Ukrainie jest o 10 punktów procentowych wyższa w Polsce niż w przypadku konsumentów z Europy Zachodniej. Nie można się temu dziwić. W końcu wojna toczy się tuż za wschodnią granicą naszego kraju" - przekazali autorzy badania.

Jak dodali, "w przypadku oceny wpływu sytuacji na Bliskim Wschodzie jako społeczeństwo jesteśmy z kolei tylko nieco ponad średnią europejską - o 3 p.p.".

Z badania wynika również, że Polacy obawiają się oszustw finansowych i cyberprzestępczości - 71 proc. respondentów z Polski uznaje je za coraz większe zmartwienie.

- Jest to naturalne, ponieważ jak pokazują ostatnie lata, działalność hakerów i oszustów internetowych nie tylko nie zwalnia, ale nawet nabiera tempa - ocenił, cytowany w badaniu, Kamil Gosławski z CRIF Polska.

Jak dodał, "dlatego powinniśmy zachować szczególną ostrożność i zawsze dokładnie weryfikować nadawcę maila, SMS'a lub rozmówcę proszącego o podanie danych osobowych, danych karty kredytowej, czy danych dostępowych do konta lub aplikacji mobilnej".

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Rynki

Rosnąca skala obaw o cyberbezpieczeństwo

Autorzy badania zwrócili uwagę, że Polacy są najbardziej w Europie zaniepokojeni skalą cyberzagrożeń na poziomie całego kontynentu - 73 proc. polskich ankietowanych uważa, że Europa jest dziś bardziej narażona na ataki finansowe w cyberprzestrzeni niż rok temu (przy średniej europejskiej 63 proc.).

Kolejne 67 proc. wskazuje na rosnące ryzyko w odniesieniu do samej Polski. Dwie trzecie badanych (68 proc.) obawia się ataków pochodzących z zagranicy, a taki sam odsetek wskazuje na zagrożenie wynikające z wykorzystania sztucznej inteligencji do tworzenia nowych form oszustw.

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Tech

Autorzy badania: Polacy podchodzą optymistycznie do swoich finansów

"Mimo wszystko Polacy podchodzą jednak optymistycznie do swojej sytuacji finansowej. Jej pogorszenia w ciągu najbliższych 12 miesięcy obawia się jedynie 24 proc. (dla porównania, średnia ze wszystkich badanych państw to 27 proc.), a tylko 23 proc. spodziewa się, że pod koniec miesiąca zostanie im mniej pieniędzy - to już wyraźnie poniżej średniej europejskiej wynoszącej 35 proc." - wskazali eksperci CRIF.

Dodali, że Polacy, częściej niż obywatele innych badanych państw, deklarowali, że planują zwiększać swoje wydatki w ciągu najbliższego roku (17 proc. w Polsce wobec 12 proc. średniej europejskiej).

Jednocześnie, co czwarty polski konsument (26 proc.) uważa, że nie odczuł zwiększonej presji finansowej w ostatnich 12 miesiącach, co jest najwyższym odsetkiem wśród badanych państw.

Ponadto, by zminimalizować dodatkowe obciążenia finansowe Polacy najczęściej szukali dodatkowych rabatów i promocji (20 proc.), zmniejszali wysokość odkładanych pieniędzy (19 proc.), a 18 proc. zdecydowało się naruszyć swoje oszczędności na rzecz codziennych wydatków.

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Z kraju

Podejście Polaków do usług finansowych

Z badania wynika również, że niemal dwie trzecie ankietowanych z Polski (64 proc.) uważa, że usługi finansowe istotnie wspierają wzrost gospodarczy naszego kraju.

Podobny odsetek (67 proc.) uważa, że Europa powinna dysponować własną, niezależną siecią dostawców usług finansowych i być mniej uzależniona od podmiotów spoza kontynentu, a 53 proc. jest zdania, że instytucje finansowe mają obowiązek oferować przystępne cenowo produkty w trudniejszych czasach.

Opisane badanie składa się z dwóch ankiet przeprowadzonych na zlecenie CRIF przez Opinium Research, pierwsze objęło 5 tys. konsumentów w pięciu europejskich krajach i przeprowadzono je w dniach 20 marca-9 kwietnia 2026 r. Drugie badanie, w tych samych państwach, objęło 500 osób podejmujących decyzje biznesowe; przeprowadzono je w dniach 20 marca-7 kwietnia 2026 r.

Źródło: PAP
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Tagi:
pieniądzeKonflikt na Bliskim Wschodzie
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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