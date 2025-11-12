Przelewy na telefon w euro. Polski BLIK wchodzi na europejski rynek

Dariusz Mazurkiewicz: wiele rynków nam tego zazdrości Źródło: TVN24

W środowym komunikacie BLIK podał, że podczas konferencji Web Summit 2025 w Lizbonie zaprezentowano pierwszą, testową transakcję peer to peer (dosłownie równy z równym) z udziałem użytkowników BLIK-a. Z portugalskiego systemu MB Way został wysłany przelew na telefon klienta Santander Bank Polska, którego numer jest zarejestrowany w usłudze BLIK.

"Prezentacja przelewu na telefon z Portugalii do Polski rozpoczęła fazę pilotażową projektu związanego z włączeniem BLIK-a do grona europejskich systemów płatności mobilnych, które umożliwiają wykonywanie przelewów na telefon pomiędzy ich użytkownikami" - czytamy w komunikacie polskiej firmy.

Pierwszy etap wchodzenia BLIK-a na rynek europejski

Jak wyjaśniono, "w pierwszym etapie pilotaż obejmuje przyjmowanie przelewów na telefon przez użytkowników BLIK-a, a wysyłanych od użytkowników zarejestrowanych w partnerskich systemach płatności, działających w Europie – portugalskim MB WAY, a w dalszej kolejności także hiszpańskim Bizum, włoskim Bancomat i skandynawskim Vipps”

Dodano w nim, że projekt rozwijany jest w ramach stowarzyszenia EuroPA, którego BLIK jest członkiem od maja 2025 roku. Z komunikatu wynika, że w zasięgu systemów płatności mobilnych zrzeszonych w EuroPA już teraz jest ponad 100 milionów użytkowników z różnych krajów.

"Międzynarodowe przelewy na telefon, realizowane pomiędzy użytkownikami różnych systemów płatności mobilnych oparte są na systemie przelewów natychmiastowych SEPA Instant, obsługującym transfery pieniężne w euro. Program pilotażowy pozwala na identyfikację wszystkich wymogów technicznych, których spełnienie przez dostawców usług płatniczych w Polsce będzie niezbędne do realizacji przelewów na telefon pomiędzy użytkownikami europejskich systemów płatności mobilnych a użytkownikami BLIK-a" – podano w komunikacie.

Banki, które biorą udział w pilotażu BLIK-a

Blik poinformował także, że w projekcie bierze udział grupa klientów Santander Bank Polska. W ciągu kolejnych kilku tygodni grupa pilotażowa zostanie poszerzona o klientów banku PKO BP. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem usługi odbierania i wysyłania przelewów P2P EUR w aplikacji IKO.

Blik to system płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

