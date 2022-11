Ten sposób płatności cieszy się coraz większą popularnością. Padł rekord

Firma Polski Standard Płatności, operator systemu Blik, podała w czwartek, że w trzecim kwartale br. użytkownicy systemu "po raz pierwszy w jego historii" zrealizowali w ciągu trzech miesięcy ponad 300 mln transakcji - to wzrost o 67 proc. rok do roku. "W tym czasie najdynamiczniej rosła liczba płatności w tradycyjnych terminalach płatniczych. W tym okresie w systemie odnotowano aż 67,7 mln tego typu transakcji, z czego niemal jedną trzecią stanowiły płatności zbliżeniowe" - poinformowała PSP.

Blik coraz popularniejszy

Blik - według danych operatora - cieszy się największą popularnością w internecie. Od lipca do września br. Polacy zapłacili nim w sieci 178 mln razy - to o 41 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość transakcji w tym kanale osiągnęła 22,1 mld zł wobec 14,9 mld rok wcześniej; to wzrost o 48 proc. Średnia wartość pojedynczego zakupu online w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 124 zł.