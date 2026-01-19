Logo TVN24
Pieniądze

Problemy z Blikiem

Kobieta zaufała oszustowi (zdjęcie ilustracyjne)
Atak hakerski na BLIK. Ekspert: być może mówimy o zorganizowanej akcji
Źródło: TVN24
Niektórzy użytkownicy Blika mają w poniedziałek problemy ze zlecaniem błyskawicznych przelewów oraz transakcji na telefon z powodu problemów technicznych. Biuro prasowe Blika uspokaja, że zakłócenia dotyczą tylko jednego z wydawców i nie paraliżują całej sieci płatności.

O tymczasowych utrudnieniach w zlecaniu przelewu na telefon BLIK i przelewu ekspresowego informował w poniedziałek m.in. mBank.

Problemy techniczne Blika

"Obecnie, ze względów technicznych, przelew na telefon BLIK oraz przelew ekspresowy są chwilowo niedostępne. Nie zlecisz ich zarówno w serwisie transakcyjnym, jak i w aplikacji mobilnej" - przekazał bank w komunikacie skierowanym do klientów.

Dodał, że można natomiast bez przeszkód wykonać standardowy przelew. "Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem usług" - wskazano.

Kobieta z telefonem
"Uwaga na vishing". Nowa i groźniejsza kampania
Z kraju
Donald Tusk
"Ataki na infrastrukturę energetyczną w Polsce". Tusk: obroniliśmy się
TVN24
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Rekordowa liczba ataków na polski rząd. "Element szerszej strategii"
Z kraju

Część użytkowników Blika może mieć trudności w korzystaniu z wybranych usług; jest to związane z zakłóceniami technicznymi po stronie jednego z wydawców i nie dotyczy całego systemu - poinformowało biuro prasowe Blik.

Co to jest Blik?

Blik to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

W 2024 r. wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł, a w I półroczu 2025 r. wykonano 1,4 mld transakcji o łącznej wartości przekraczającej 207,3 mld zł; to wzrost o odpowiednio 24 i 31 proc. rok do roku.

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

