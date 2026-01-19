Problemy z Blikiem

Atak hakerski na BLIK. Ekspert: być może mówimy o zorganizowanej akcji Źródło: TVN24

O tymczasowych utrudnieniach w zlecaniu przelewu na telefon BLIK i przelewu ekspresowego informował w poniedziałek m.in. mBank.

Problemy techniczne Blika

"Obecnie, ze względów technicznych, przelew na telefon BLIK oraz przelew ekspresowy są chwilowo niedostępne. Nie zlecisz ich zarówno w serwisie transakcyjnym, jak i w aplikacji mobilnej" - przekazał bank w komunikacie skierowanym do klientów.

Dodał, że można natomiast bez przeszkód wykonać standardowy przelew. "Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem usług" - wskazano.

Część użytkowników Blika może mieć trudności w korzystaniu z wybranych usług; jest to związane z zakłóceniami technicznymi po stronie jednego z wydawców i nie dotyczy całego systemu - poinformowało biuro prasowe Blik.

Co to jest Blik?

Blik to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

W 2024 r. wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł, a w I półroczu 2025 r. wykonano 1,4 mld transakcji o łącznej wartości przekraczającej 207,3 mld zł; to wzrost o odpowiednio 24 i 31 proc. rok do roku.

