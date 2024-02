"Wojna cenowa" między handlowymi gigantami. "Zwykle to fenomen przejściowy"

Dwie największe sieci handlowe w Polsce, Biedronka i Lidl, rywalizują ze sobą na polu cen. Ostatnio było głośno o cenie wódki poniżej 10 zł w obu sieciach, co zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może stanowić zakazaną prawnie promocję, a eksperci biją na alarm, wskazując na ryzyko nadmiernego spożycia alkoholu. Promocje są organizowane jednak także na inne produkty, takie jak filet z kurczaka, ryż, herbata, parówki, jaja czy ser, na co zwracał wcześniej uwagę w mediach społecznościowych ekonomista Rafał Mundry.

Wojna cenowa "pogłębi dołek inflacyjny"

Konsumpcja "będzie musiała rosnąć"

mBank zaznacza, że bez względu na to, jak tę skale promocji uwzględni GUS, obniżki cen w dużych sieciach w jakiejś mierze będą musiały znaleźć się we wskaźniku CPI ( inflacja konsumencka podana przez GUS).

"Jeśli nie bezpośrednio (przez duże sieci) to pośrednio (przez dostosowanie cen w konkurencyjnym otoczeniu). Nie ulega wątpliwości, że okres na promocje jest dobry. Konsument budzi się po szoku, szuka okazji (w języku ekonomii ma to nawet nazwę - efekty substytucyjne) i niedługo będzie też kupował po prostu więcej (znów sięgnijmy po skomplikowany wokabularz - efekty dochodowe). Pozostaje dla nas sporym znakiem zapytania, czy duże sieci będą w stanie długo prowadzić ze sobą walkę" - napisali w raporcie ekonomiści.

Wojna cenowa jest przejściowa?

"Jeśli niższe marże jednostkowe nie zostaną skompensowane obrotem (= scenariusz wygrania wojny), to nieuchronny jest powrót do status quo. Akcjonariusze - przyzwyczajeni do określonej masy zysku - nie zaakceptują niższych wyników - standardem (poza oczywistą recesją lub kryzysem) jest poprawa, w tym czy innym stopniu. To kolejny argument za tym, aby traktować wojnę cenową jako przejściową" - dodali.