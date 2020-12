Noworoczne podwyżki wynagrodzeń w sieciach. Biedronka podała wysokość zarobków

Zarobki w Biedronce i Lidlu

Biedronka podała także wysokość wynagrodzeń pracowników w sklepach po zmianach. Zgodnie z przekazaną nam informacją od początku przyszłego roku osoby początkujące, zatrudnione w Biedronce na pełny etat na stanowisku sprzedawcy-kasjera, będą mogły zarobić – w zależności od lokalizacji – od 3250 zł do 3600 zł brutto. W tej kwocie została wliczona nagroda za obecność, co oznacza brak nieplanowanych nieobecności w ciągu miesiąca.

Decyzja o podwyżkach nie zapadła jeszcze w sieci Lidl Polska. Firma przekazała w komunikacie na początku grudnia, że od marca 2020 roku sieć podwyższyła wynagrodzenia pracowników sklepów, których pensja wynosi od 3400 zł brutto do 4150 zł brutto na początku zatrudnienia. "Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3500 zł brutto do 4350 zł brutto, a po dwóch latach pracy od 3700 zł brutto do 4600 zł brutto". Jak zaznaczono, poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia.