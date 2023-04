Szóstka w Lotto Plus. Podano, gdzie padła główna wygrana

Jak poinformował Totalizator Sportowy, zakład został zawarty w punkcie Lotto przy ul. Ogrodowej 4 lok. U1 w Białymstoku. Zaznaczono przy tym, że to pierwsza szóstka w Lotto Plus odnotowana w stolicy Podlasia.

Lotto Plus - zasady

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.