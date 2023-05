Tanie kredyty mieszkaniowe. Duży bank ma "bardzo dużo pytań i wątpliwości"

Bezpieczny Kredyt 2 procent

Jednym z elementów programu jest Bezpieczny Kredyt 2 procent, który będzie skierowany do osób do 45. roku życia. Rozwiązanie przewiduje dopłaty do kredytu przez 10 lat, tak aby oprocentowanie zobowiązania przez cały ten okres było na poziomie 2 proc. plus marża banku. Zgodnie z zapowiedziami, program ma ruszyć od 1 lipca 2023 roku.