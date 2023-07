Ile wynosi rzeczywista roczna stopa oprocentowania "bezpiecznego kredytu"?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu z rządowym wsparciem wynosi od 3,58 do 5,22 procent - przekazali eksperci porównywarki rankomat.pl. Dodali, że najkorzystniejsze warunki oferuje obecnie Bank BPS. Wskazali także, że dla standardowych hipotek RRSO wynosi około 9 procent.

- Z analiz ofert banków, które dołączyły do programu wynika, że warunki kredytów ze wsparciem rządowym są zdecydowanie lepsze niż dotychczasowa oferta komercyjna. Program Bezpieczny kredyt 2 procent może spowodować, że wielu klientów będzie mogło w końcu zdecydować się na zakup pierwszego własnego mieszkania lub domu - stwierdził ekspert porównywarki Wojciech Piesta.

Bezpieczny kredyt 2 procent - analiza RRSO w bankach

Podano, że do rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. przystąpiło 8 banków. Umowy z BGK podpisały: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, PEKAO, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, PKO BP, SGB-Bank i VeloBank.

Dodano, że najniższe RRSO dla kredytu hipotecznego, który nie jest częścią rządowego programu wsparcia, wynosi obecnie ponad 8 proc. To oznacza, że kredyty, które są udzielane w ramach rządowego programu, oferują nie tylko niższe raty na start, ale pozwalają także zaoszczędzić znaczną kwotę na spłacie przez cały okres kredytowania. - Mówimy o kwotach liczonych w setkach tysięcy złotych - dodał Piesta.

Eksperci z rankomat.pl. wyliczyli, że pożyczając w PKO BP 290 tys. zł na 25 lat, klient odda do banku 509,5 tys. zł. "W tym przypadku całkowity koszt kredytu wyniesie 219,6 tys. zł, co oznacza RRSO w wysokości 4,96 proc." - napisali. Natomiast przy standardowym kredycie hipotecznym PKO BP Własny Kąt – całkowita kwota do zapłaty wyniesie 767,5 tys. zł z RRSO na poziomie 9,41 proc. Wyliczyli, że dzięki programowi Bezpieczny Kredyt 2 proc. oszczędność na całkowitej spłacie kredytu przez 25 lat wyniosą 258 tys. zł. B