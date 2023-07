Bezpieczny kredyt 2 procent. Analityk wyjaśnia, czy będzie się opłacał, gdy spadną stopy

Bezpieczny kredyt 2 procent cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. Banki podpisały już pierwsze umowy kredytowe. Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors, zwrócił uwagę, że wiele osób zainteresowanych kredytem z dopłatami zastanawia się jednak, jak zmieni się opłacalność tego kredytu, gdy stopy procentowe mocno spadną. Jak zaznaczył, mimo potencjalnego spadku wysokości dopłaty Bezpieczny kredyt 2 procent nadal będzie opłacalny.

Od ponad dwóch tygodni w pierwszych bankach trwa składanie wniosków o Bezpieczny kredyt 2 procent. To rozwiązanie skierowane do osób do 45. roku życia, które nie mają ani nie miały wcześniej własnego mieszkania. Bezpieczny kredyt 2 procent przewiduje dopłaty do kredytu przez 10 lat, tak aby oprocentowanie zobowiązania przez cały ten okres było na poziomie 2 procent plus marża banku.

Bezpieczny kredyt 2 procent

"Program Bezpieczny kredyt 2 procent cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Popularność wynika z tego, że taki kredyt jest dużo tańszy i łatwiej dostępny niż zwykły kredyt hipoteczny" - zwrócił uwagę Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors.

Jednocześnie zauważył, że prawdopodobnie w tym roku rozpocznie się cykl obniżek stóp procentowych. Główna, referencyjna stopa procentowa od 8 września 2022 roku pozostaje na poziomie 6,75 proc. "Nie wiadomo do jakiego poziomu stopy spadną za kilka lat, ale oczywiście może się tak zdarzyć, że spadną poniżej 2 procent" - dodał analityk.

PAP

Co w takiej sytuacji stanie się z dopłatami do Bezpiecznego kredytu 2 procent? Sadowski wyjaśnił, że w przypadku preferencyjnych kredytów, będących w trakcie spłaty, spadek stóp procentowych nic nie zmieni w pierwszych 5 latach. "W tym czasie wysokość oprocentowania kredytu i wskaźnik dopłat nie ulega zmianie. Raty będą jednak coraz niższe, ponieważ takie kredyty są spłacane w systemie rat malejących. Dlatego rata kredytu na kwotę 300 000 zł na 30 lat spadnie z 1333 zł (pierwsza rata) do 1251 zł (60-ta rata)" - podał analityk.

Mniejsza dopłata do raty kredytu

Po 5 latach wysokość oprocentowania kredytu i wskaźnik dopłat zostaną ustalone na nowym poziomie. "Jeśli stopy procentowe będą wtedy niższe, to niższe będą również dopłaty. Dla przykładu załóżmy, że oprocentowanie kredytów spadło o 5 pp. Spowodowałoby to, że dopłata dla kredytu na 300 000 zł na 30 lat spadłaby z 1074 zł (dopłata do 60 raty) do ok. 133 zł (dopłata do 61 raty). Spadek wygląda więc drastycznie" - podkreślił.

Jarosław Sadowski zaznaczył, że w rzeczywistości spadek kwoty dopłaty niewiele zmieni w atrakcyjności Bezpiecznego kredytu 2 procent. "Kluczowa dla kredytobiorcy jest bowiem nie wysokość dopłaty, a to jaką kwotę będzie musiał spłacać co miesiąc. To z kolei zależy nie tylko od wysokości dopłaty, ale również od wysokości 'pełnej raty', czyli raty jeszcze przed odjęciem od niej dopłaty" - wyjaśnił.

Analityk wskazał, że pomimo niższej dopłaty taka sytuacja byłaby korzystna dla kredytobiorcy. "Wspomniany spadek stóp procentowych mocno obniżyłby wysokość odsetek, a więc i 'pełnej raty'. Przed zmianą klient płaciłby 1251 zł, co jest różnicą między 2326 zł (pełna rata) oraz 1074 zł (dopłata). Po aktualizacji oprocentowania i poziomu dopłat płaciłby natomiast już tylko 1146 zł. Pełna rata spadłaby do 1279 zł, a dopłata wyniosła 133 zł" - wyliczył Sadowski. Szacunki dotyczą kredytu na 300 000 zł na 30 lat.

Jak zmieniłyby się raty i dopłaty przy spadku oprocentowania o 5 pp. (dla kredytu na 300 000 zł na 30 lat) Expander

"Obecnie trudno sobie wyobrazić sytuację, gdy taki poziom byłby nieatrakcyjny"

Warto pamiętać, że wyliczenia przygotowane przez analityka dotyczyły zmian w wysokości rat kredytów, które są udzielane obecnie. Może jednak pojawić się też pytanie, czy za kilka lat, gdy stopy procentowe spadną, wciąż będzie opłacało się zaciągać nowe kredyty z dopłatą.

Sadowski przypominał, że program jest tak skonstruowany, aby rata po uwzględnieniu dopłaty była na takim poziomie, jakby oprocentowanie kredytu wynosiło około 2 procent. "Obecnie trudno sobie wyobrazić sytuację, gdy taki poziom byłby nieatrakcyjny" - ocenił.

Jak zauważył, w okresie gdy stopy procentowe były bliskie zera, średnie oprocentowanie nowo udzielanych kredytów hipotecznych z wysokim wkładem własnym - powyżej 20 procent - wynosiło około 3,8 procent. "Tych z niskim wkładem było jeszcze wyższe. Jest więc bardzo prawdopodobne, że oprocentowanie (skorygowane o dopłatę) wynoszące około 2 procent nadal będzie atrakcyjne" - prognozuje Jarosław Sadowski.

Bezpieczne kredyty 2 procent mają być udzielane do końca 2027 roku.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes