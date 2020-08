Banknot z Lechem Kaczyńskim. NBP podał, kiedy ma trafić do obiegu

Narodowy Bank Polski w przyszłym roku planuje wyemitować banknot kolekcjonerski z byłym prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Banknot ma trafić do obiegu w listopadzie.

Banknot z Lechem Kaczyńskim

Planowana wartość nominalna banknotu z Lechem Kaczyńskim wynosi 20 złotych, a termin wejścia do obiegu to listopad 2021 roku. Szacunkowa wielkość emisji - do 60 tysięcy sztuk.