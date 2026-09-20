Maria Skłodowska-Curie na banknocie euro. Ostatnie godziny na głosowanie
Premier Donald Tusk zachęcił na platformie X do głosowania na wizerunek polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie, który ma szansę znaleźć się na jednym z nowych banknotów euro.
- Słuchajcie, głosujemy, najwyższy czas! Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie, bo może znaleźć się na banknocie 20 euro - powiedział premier w opublikowanym w niedzielę wideo.
- Od naszego głosowania będzie sporo zależało, także pospieszcie się, proszę - podkreślił.
Maria Skłodowska-Curie na banknocie
Do 21 września można wyrazić swoje zdanie na temat motywu, jaki ma się pojawić na nowych banknotach euro. Jeśli wygra motyw kulturalny, na banknocie o nominale 20 euro znajdzie się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie.
Jeśli zwycięży motyw przyrodniczy, na banknocie - zamiast polskiej naukowczyni - może pojawić się na przykład żołna - gatunek ptaka. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny (EBC) podejmie pod koniec roku.
Od momentu wprowadzenia euro do obiegu w 2002 r. na banknotach drukowany jest ten sam architektoniczny motyw - przedstawione są na nich bramy, okna i mosty w stylach architektonicznych z siedmiu europejskich epok. Na będącym teraz w obiegu nominale 20 euro widnieje okno w stylu gotyckim.
Głosowanie na motyw nowych banknotów euro odbywa się TUTAJ.