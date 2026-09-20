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Maria Skłodowska-Curie na banknocie euro. Ostatnie godziny na głosowanie

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euro
Jak będą wyglądały banknoty euro? Proponowane projekty
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: ecb.europa.eu
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Premier Donald Tusk zaapelował w niedzielę o udział w internetowej sondzie w sprawie wyglądu nowych banknotów euro. Jeśli w głosowaniu, trwającym do 21 września, zwycięży motyw kulturalny, wizerunek dwukrotnej polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie trafi na nominał 20 euro, zastępując dotychczasowe motywy architektoniczne.

Premier Donald Tusk zachęcił na platformie X do głosowania na wizerunek polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie, który ma szansę znaleźć się na jednym z nowych banknotów euro.

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- Słuchajcie, głosujemy, najwyższy czas! Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie, bo może znaleźć się na banknocie 20 euro - powiedział premier w opublikowanym w niedzielę wideo.

- Od naszego głosowania będzie sporo zależało, także pospieszcie się, proszę - podkreślił.

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Maria Skłodowska-Curie na banknocie

Do 21 września można wyrazić swoje zdanie na temat motywu, jaki ma się pojawić na nowych banknotach euro. Jeśli wygra motyw kulturalny, na banknocie o nominale 20 euro znajdzie się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie.

Banknot 20 euro z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie - jeden z projektów
Banknot 20 euro z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie - jeden z projektów
Źródło zdjęcia: EBC

Jeśli zwycięży motyw przyrodniczy, na banknocie - zamiast polskiej naukowczyni - może pojawić się na przykład żołna - gatunek ptaka. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny (EBC) podejmie pod koniec roku.

Maria Skłodowska-Curie na banknocie 20 euro
Maria Skłodowska-Curie na banknocie 20 euro
Źródło zdjęcia: EBC
Banknot z polską noblistką – propozycje projektowe
Banknot z polską noblistką – propozycje projektowe
Źródło zdjęcia: ecb.europa.eu

Od momentu wprowadzenia euro do obiegu w 2002 r. na banknotach drukowany jest ten sam architektoniczny motyw - przedstawione są na nich bramy, okna i mosty w stylach architektonicznych z siedmiu europejskich epok. Na będącym teraz w obiegu nominale 20 euro widnieje okno w stylu gotyckim.

Banknoty euro – propozycje projektowe
Banknoty euro – propozycje projektowe
Źródło zdjęcia: ecb.europa.eu

Głosowanie na motyw nowych banknotów euro odbywa się TUTAJ.

Źródło: PAP
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Tagi:
Strefa euroDonald TuskMaria Skłodowska-Curie
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