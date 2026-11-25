Pieniądze Banki wprowadzają dodatkowe zabezpieczenia po cyberataku na Autopay Oprac. Natalia Kieszek |

Najczęstsze i najskuteczniejsze cyberoszustwa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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11 listopada 2026 r. firma Autopay stwierdziła nieautoryzowany dostęp do infrastruktury oraz części danych dotyczących płatności przetworzonych przez spółkę. Cyberatak, który został wykryty, mógł doprowadzić do wycieku m.in. danych kart płatniczych.

Zabezpieczenia w bankach przed cyberatakami

W związku z cyberatakiem na Autopay, Erste Bank Polska wprowadził dodatkowe mechanizmy zabezpieczeń i monitoringu płatności kartami - poinformowała menedżer ds. komunikacji z mediami Ewa Krawczyk. "W przypadku podejmowania dalszych działań prewencyjnych, będziemy komunikować się z klientami indywidualnie" - dodała.

Joanna Nagierska z działu PR w Alior Banku przekazała, że "bank otrzymał od organizacji płatniczej informacje wskazujące, że dane części kart wydanych przez bank mogły zostać objęte incydentem bezpieczeństwa u zewnętrznego podmiotu obsługującego płatności".

W związku z tym, w celu ograniczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania tych kart, Alior Bank wdrożył dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa dla płatności zdalnych. "Zastosowane zabezpieczenia mogą wpłynąć na możliwość realizacji niektórych transakcji" - zastrzegła Nagierska.

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Informacje dotyczące potencjalnie zagrożonych kart od organizacji płatniczych otrzymał także mBank - poinformował Krzysztof Drozd z biura prasowego banku. "Weryfikujemy je, monitorujemy sytuację i podejmujemy działania, aby ograniczyć potencjalne ryzyko dla naszych klientów" - zaznaczył.

Klientom, którzy otrzymali informację, iż dane ich karty mogły zostać ujawnione, mBank rekomenduje zastrzeżenie karty i zamówienie nowej, która zostanie wydana bez opłat. Bank zalecił również regularne sprawdzanie historii transakcji i niezwłoczne zgłaszanie operacji, których klient nie rozpoznaje.

"Bezpieczeństwo pieniędzy i transakcji naszych klientów pozostaje dla nas priorytetem" - podkreślił Drozd.

Z kolei PKO BP wysłał SMS-y i e-maile do klientów, których karty płatnicze mogły być objęte incydentem cyberbezpieczeństwa w Autopay - przekazała PAP Aneta Styrnik-Chaber z departamentu komunikacji PKO BP. W wiadomościach jest m.in. informacja o tym, jak zastrzec kartę i zamówić nową - dodała.

"Informację o incydencie bezpieczeństwa, dotyczącym danych kart płatniczych, otrzymaliśmy od organizacji płatniczych Visa i Mastercard. Na podstawie przekazanych informacji mogliśmy wskazać karty, których ten incydent może dotyczyć. Od razu wdrożyliśmy dodatkowe zabezpieczenia i objęliśmy te karty wzmożonym monitoringiem" - poinformowała PAP w poniedziałek Aneta Styrnik-Chaber z PKO BP.

Cyberatak na Autopay

Zuzanna Szybisty z biura prasowego Autopay zwróciła uwagę, że był to atak "zupełnie nowego typu z masowym wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji, na które wiele instytucji i firm nie jest jeszcze przygotowanych".

- Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia zablokowaliśmy nieuprawniony dostęp, odcięliśmy wszystkie zidentyfikowane kanały dostępu, unieważniliśmy poświadczenia, a zaatakowane serwery odizolowaliśmy, zabezpieczyliśmy do celów dowodowych i odbudowaliśmy. Wdrożyliśmy też dodatkowe zaawansowane mechanizmy monitorowania. Usługi były i są dostępne przez cały czas - zaznaczyła po wykryciu cyberataku.

Spółka Autopay przekazała zespołowi CSIR KNF i instytucjom finansowym szczegóły dot. sposobu działania sprawców cyberataku. Sprawą zajmuje się też prezes UODO oraz służby, w tym Policja.

Autopay to spółka, która jest dostawcą rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych i identyfikacji klienta.