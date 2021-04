Klienci mobilni na celowniku oszustów. Wzrost o blisko 500 procent

Rośnie liczba oszustw z wykorzystaniem fałszywych aplikacji. Jak wynika z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego, w czwartym kwartale ubiegłego roku liczba operacji oszukańczych przy użyciu polecenia przelewu z wykorzystaniem aplikacji wzrosła o 449,1 procent kwartał do kwartału.

W porównaniu do poprzedniego kwartału oznacza to spadek liczby transakcji o 3,3 procent oraz wzrost wartości transakcji o 11,4 procent.

Fałszywe aplikacje

Oszuści częściej niż kwartał wcześniej wykorzystywali aplikacje. Liczba operacji oszukańczych przy użyciu polecenia przelewu z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji wzrosła w ujęciu kwartalnym aż o 449,1 procent - z 342 do 1878. Ich udział wyniósł zaś 49 procent.

Wartość operacji oszukańczych z wykorzystaniem aplikacji wyniosła blisko 4,5 mln zł, co oznaczało wzrost o 184,9 procent kwartał do kwartału. Stanowiło to udział na poziomie 22,7 procent.