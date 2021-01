Zmiany w dwóch dużych bankach. Dotyczą płatności kartami

Zmiany w Banku Pekao

W przypadku, kiedy klienci nie korzystają z serwisu Pekao24 lub są użytkownikami karty biznesowej, potwierdzenie może odbywać się za pomocą e-PIN-u do karty oraz kodu SMS. Przedstawiciele Banku Pekao wyjaśnili, że kod e-PIN, to nie to samo co kod PIN, którego używamy wypłacając gotówkę z bankomatu. Kod e-PIN można uzyskać dzwoniąc na infolinię banku lub odwiedzając jeden z oddziałów Pekao.