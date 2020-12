Utrudnienia w dostępie do konta. Weekendowe przerwy w ośmiu bankach

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz problemy z płatnościami kartami w internecie. To utrudnienia, na które w najbliższy weekend muszą przygotować się klienci części banków.

Bank Pekao

W najbliższą sobotę, w godzinach 6.00-20.00, będą prowadzone prace modernizacyjne w serwisie usług maklerskich. "W tym czasie możesz mieć trudności w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler" - czytamy w komunikacie. Serwis umożliwia dostęp do rachunku inwestycyjnego.

Santander Bank Polska

W nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 0.00-6.00, klienci nie zalogują się do bankowości internetowej ani aplikacji mobilnej. W godzinach 0.00-5.00 nie wypłacą również gotówki z bankomatu. Jednocześnie zapewniono, że w tym czasie będą działały karty.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę, od 0.00 do 5.30, będą prowadzone prace serwisowe w ING Banku Śląskim.

mBank

BNP Paribas

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 0.00 do godziny 6.00, serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Jednocześnie przedstawiciele BNP Paribas zapewnili, że w tym czasie dostęp do bankowości mobilnej, operacje kartowe i dostęp do bankomatów nie będzie utrudniony.