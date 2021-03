"Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wcześniej wypłać gotówkę". Utrudnienia w bankach

Bank Pekao, Santander, mBank oraz ING Bank Śląski - to tylko niektóre z instytucji finansowych, które zamierzają w najbliższych dniach przeprowadzić prace serwisowe. Utrudnienia mają dotyczyć bankowości internetowej, mobilnej, a nawet wypłat pieniędzy z bankomatów.

Bank Pekao

"27 marca (sobota-red.) w godz. 7.00–18.00 możesz mieć trudności w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w serwisie internetowym i aplikacji Pekao24Makler oraz platformie eTrader Pekao. 28 marca od godz. 1.30 czasu zimowego do godz. 3.30 czasu letniego nie będziesz mieć dostępu do serwisów Pekao24, aplikacji PeoPay, Pekao24Makler oraz platformy eTrader Pekao" - poinformował bank.