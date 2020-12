Przejęcie Idea Banku. Co to oznacza dla klientów?

Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao. Wszyscy klienci oraz pracownicy Idea Bank staną się odpowiednio klientami i pracownikami Banku Pekao. Co to oznacza w praktyce? Wyjaśniamy.

Przejęcie Idea Bank - co to oznacza dla klientów?

Klienci Idea Banku są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mając dostęp do swoich oszczędności przez bankowość internetową i aplikację mobilną, za wyjątkiem przerwy technicznej zaplanowanej i ogłoszonej wcześniej przez bank. Przerwę w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud i aplikacji mobilnej zaplanowano w czwartek 31 grudnia od godziny 20.00 do godziny 4.00 w piątek 1 stycznia 2021.