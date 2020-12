Pekao przejmie Idea Bank. Czarnecki: jestem głęboko poruszony i wstrząśnięty

Przedstawiciele BFG wyjaśnili w komunikacie, że wszczęto przymusową restrukturyzację, ponieważ zostały spełnione trzy przesłanki, które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania. "Po pierwsze, Idea Bank S.A. był zagrożony upadłością. Po drugie, brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Idea Banku S.A. pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Po trzecie wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku S.A. było konieczne w interesie publicznym, rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych" - wskazano.

- Jestem głęboko poruszony i wstrząśnięty, proszę dać mi czas na skomentowanie tej sytuacji - powiedział "Wyborczej" Leszek Czarnecki, przewodniczący rady nadzorczej. - Nie rozumiem tego. Bank zaczął wychodzić na prostą, ostatnio doinwestowaliśmy go kwotą 160 mln. zł. W lutym była szansa na to, by wyjść na zero - dodał.