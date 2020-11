Nagrody pieniężne za pobranie aplikacji. Klienci dużego banku na celowniku oszustów

Bank Pekao ostrzega przed fałszywą aplikacją "Pekao" na telefony komórkowe z systemem operacyjnym Android. Jak wskazano, aplikacja wyłudza dane do logowania do serwisu internetowego.

Przedstawiciele Banku Pekao poinformowali w komunikacie, że aplikację można pobrać z fałszywej strony udostępnianej w mediach społecznościowych. "Ma formę fałszywej reklamy, która zachęca do instalacji lub aktualizacji aplikacji. Zachętą do tej instalacji ma być nagroda pieniężna od banku" - wskazano.

Bank Pekao ostrzega

W pierwszym etapie aplikacja prosi o podanie 8-cyfrowego numer klienta. Następnie klienci są proszeni o podanie wszystkich znaków hasła maskowanego. W ostatnim etapie aplikacja wyłudza kod PIN do aplikacji PeoPay. Przedstawiciele banku przypomnieli, że logując się do serwisu internetowego Pekao24, klienci nigdy nie są proszeni o pełne hasło ani kod PIN do aplikacji PeoPay.

Przedstawiciele banku oświadczyli, że "w prowadzonych aktualnie promocjach Bank Pekao S.A., nie oferuje żadnych nagród pieniężnych za podanie numeru klienta czy innych danych do logowania do serwisu internetowego Pekao24 ani też kodu PIN do aplikacji PeoPay". Radzą także klientom, by zachowali ostrożność.