"Nie odkładaj ważnych transakcji". Banki ostrzegają przed utrudnieniami

Bank Pekao, ING Bank Śląski, Bank Millennium oraz Idea Bank - to tylko niektóre banki, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. Poniżej wskazujemy, na jakie utrudnienia muszą przygotować się klienci.

Bank Pekao

W nocy z niedzieli na poniedziałek, w godzinach 0.01 - 2.00, klienci Banku Pekao nie zalogują się do serwisu Pekao24, nie skorzystają z aplikacji PeoPay i usług maklerskich. Ponadto, w godzinach 2.00-5.30, mogą wystąpić trudności w używaniu kart wielowalutowych, karty Visa Debit Gold oraz aplikacji PeoPay.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę, od 0.00 do 5.30, prace serwisowe będą prowadzone w ING Banku Śląskim. W związku z tym klienci muszą liczyć się z utrudnieniami.

Jak czytamy w komunikacie, od 0.00 do 1.00, mogą nie działać transakcje kartą w terminalach płatniczych, internecie, płatności 3DSecure oraz w bankomatach i wpłatomatach Od 0.00 do 5.30 klienci mogą mieć ograniczony dostęp do niektórych funkcji kart w Moim ING oraz w ING Business. Chodzi m.in. o aktywację karty, zmianę PIN, zmianę limitów transakcyjnych, zastrzeżenie karty. "Możesz mieć również problem z aktywacją karty i zmianą PIN-u za pośrednictwem bankomatów. W tym czasie nie złożysz też wniosku kredytowego i nie założysz konta" - dodano.