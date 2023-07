Ponad tysiąc wniosków o kredyty z dopłatą. "Podpisaliśmy już pierwsze umowy"

Od poniedziałku w pierwszych bankach ruszyło składanie wniosków o Bezpieczny kredyt 2 procent. To rozwiązanie skierowane do osób do 45. roku życia, które nie mają ani nie miały wcześniej własnego mieszkania. Gotowość do przyjmowania wniosków od samego początku zadeklarowały PKO BP, Bank Pekao, Alior Bank i VeloBank.