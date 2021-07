Oszuści mogą przejąć kontrolę nad urządzeniem. Duży bank ostrzega

Przedstawiciele Banku Millennium poinformowali, że otrzymali sygnały o e-mailach, w których oszuści podszywają się pod bank. "Przesłany e-mail jest potwierdzeniem rzekomego przelewu. W wiadomości jest link w formie obrazka, który ma kierować do faktury i szczegółów płatności" - czytamy.

W rzeczywistości - jak dodano - "link prowadzi do strony ze złośliwym oprogramowaniem, które umożliwia kradzież danych i przejęcie kontroli nad urządzeniem".

W komunikacie poinformowano, by zwrócić uwagę na nadawcę. Wiadomość nie została wysłana z adresu bankowego, tylko z zagranicznej domeny. W e-mailach od banku z potwierdzeniem przelewu nie ma linków do szczegółów.

Ostrzeżenia przed oszustami

W ostatnich dniach przed oszustami ostrzegał PKO Bank Polski. Bank wyjaśniał, że oszuści podczas rozmowy telefonicznej "powołują się na względy bezpieczeństwa i nakłaniają do podania poufnych danych do bankowości oraz zainstalowania na urządzeniu aplikacji do zdalnej weryfikacji". Wcześniej przed osobami podającymi się za pracowników instytucji finansowych ostrzegał mBank.