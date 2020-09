"Oszuści dysponują niektórymi danymi klienta". Duży bank ostrzega

Przedstawiciele Banku Millennium proszą zatem klientów o zachowanie czujności. Zaznaczyli, by nie pobierać żadnej podejrzanej aplikacji. "Konsultanci banku nigdy nie zachęcają do pobierania żadnych aplikacji do szybkiej obsługi klienta itp. Jedyną aplikacją, którą bank promuje, jest aplikacja mobilna Banku Millennium" - przypomniano w komunikacie. Nie należy również udostępniać nikomu poufnych danych, np. numeru karty płatniczej, czy kodu CVV.