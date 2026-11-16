Pieniądze "Pewne usługi nie działają". Awarie w kilku największych bankach Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Wielka awaria Microsoftu. Rozmowa z Piotrem Koniecznym z portalu niebezpiecznik.pl Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Użytkownicy informują o trudnościach z logowaniem się do kont, sprawdzaniem salda oraz realizacją przelewów. Problemy pojawiły się również w przypadku płatności obsługiwanych przez aplikację Zelle.

Rzecznik JPMorgan Chase przekazał w oświadczeniu, że zakłócenia wynikają z problemu technicznego i nie są efektem cyberataku.

"Z powodu problemów technicznych pewne transakcje zajmują więcej czasu niż zazwyczaj, ale klienci wciąż mają dostęp do swych funduszy i kont" - głosi oświadczenie.

Część klientów Chase otrzymała także wiadomość z informacją, że "pewne usługi nie działają".

Tysiące zgłoszeń klientów

Jak relacjonuje CBS News, problemy w Chase wydają się poważniejsze niż w pozostałych bankach. Wczesnym popołudniem zakłócenia w obsłudze kont zgłosiło blisko 4,8 tys. osób.

Ponad 800 klientów Wells Fargo poinformowało natomiast o trudnościach z logowaniem do serwisu, dostępem do informacji o saldzie oraz wykonywaniem przelewów.