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Awaria w dużym banku po migracji klientów

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Źródło wideo: YouTube/Narodowy Bank Polski
Źródło zdj. gł.: Below the Sky / Shutterstock.com
Od rana klienci VeloBanku zgłaszają utrudnienia w korzystaniu z aplikacji i bankowości internetowej. Bank w miniony weekend prowadził migrację klientów z Citi Handlowego.

"Cały czas pracujemy nad przywróceniem pełnej funkcjonalności aplikacji i bankowości internetowej. Czas logowania może być obecnie wydłużony. Infolinia działa, jednak czas oczekiwania na połączenie jest dłuższy. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za cierpliwość" - przekazał bank w komunikacie w mediach społecznościowych.

Awaria po migracji klientów

"Na ten moment klienci mogą płacić kartą, wypłacać gotówkę z bankomatów, są na bieżąco obsługiwani w oddziałach oraz na infolinii. Przez wzmożony ruch, dostęp do bankowości internetowej i mobilnej może być utrudniony. Logowanie trwa dłużej niż zwykle" - napisała w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl Monika Banyś-Bator, rzeczniczka prasowa VeloBanku.

Według informacji na portalu Downdetector klienci VeloBanku najczęściej zgłaszają problemy z działaniem aplikacji mobilnej, bankowości internetowej i logowaniem.

Awaria VeloBank
Awaria VeloBank
Źródło zdjęcia: Downdetector

W miniony weekend 13-14 czerwca trwała przerwa techniczna w banku, spowodowana łączeniem bankowości detalicznej VeloBanku z Citi Handlowym.

"Zakończyliśmy migrację 0,5 mln klientów Citi Handlowego do VeloBanku. Proces przebiegł zgodnie z planem, choć przy tej skali mogą wystąpić przejściowe utrudnienia w części funkcji aplikacji" - przekazał bank.

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"Pracujemy nad szybkim przywróceniem pełnej dostępności. Będziemy informować o postępie prac. Środki, dane i operacje klientów pozostają bezpieczne" - dodał.

"Zostaliśmy sprzedani"

Niektórzy klienci nie mają dostępu do banku od piątku, 12 czerwca. Jednym z nich jest pan Sebastian z Rybnika, który opowiedział o sprawie w rozmowie z Kontakt24.

- Zostaliśmy sprzedani jako klienci bez żadnych wcześniejszych konsultacji, otrzymaliśmy jedynie komunikat, w którym informowano, że migracja będzie odbywać się w sobotę i niedzielę, 13 i 14 czerwca. Jest poniedziałek, 15 czerwca, a sytuacja zamiast zostać rozwiązana, zdaje się coraz bardziej komplikować - powiedział.

Mężczyźnie udało się skontaktować z infolinią, ale okazało się, że również tam nie uzyskał pomocy. - Pan przepraszał i mówił, że mu przykro, ale w żaden realny sposób nie umiał mi pomóc, mówiąc jedynie, że muszę czekać, ale na co i ile czasu - tego nie umiał określić. W tym momencie nie mam dostępu do swojego konta, do znajdujących się na nim pieniędzy i szczerze mówiąc, zaczynam się zastanawiać, kiedy i czy w ogóle uda mi się go odzyskać - podkreślił.

Przejęcie klientów detalicznych

Wcześniej VeloBank informował, że do 15 czerwca chce formalnie zakończyć przyłączanie bankowości detalicznej Citi Handlowego. Warunkową umowę tej transakcji podpisano pod koniec maja 2025 roku. VeloBank ma przejąć wszystkich klientów detalicznych oraz ok. 1,6 tys. pracowników Citi Handlowego. Bank Handlowy podał wówczas, że pozostanie przy nim detaliczny portfel kredytów hipotecznych wyrażonych w walutach obcych w wysokości ok. 24 mln zł.

Przejęcie części detalicznej Citi Handlowego ma nastąpić między innymi po "osiągnięciu tzw. gotowości operacyjnej".

VeloBank powstał w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, a następnie został sprzedany. Głównym udziałowcem VeloBanku jest amerykański Fundusz Cerberus, który ma 80,2 proc. udziałów, po 9,9 proc. mają Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa.

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Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
bankBankowośćAwaria
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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