PIT za 2022 rok. Zaczęło się od kłopotów

W środę, 15 lutego, rozpoczął się okres rozliczeń PIT za 2022 rok , który potrwa do 2 maja. Rozliczenie jest możliwe przez internet, m.in. za pomocą usługi Twój e-PIT. To usługa oferowana przez Krajową Administrację Skarbową. Aby z niej skorzystać, trzeba zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, na stronie podatki.gov.pl, oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Polega ona na automatycznym przygotowaniu i udostępnieniu przez Krajową Administrację Skarbową rocznego zeznania podatkowego osób fizycznych.

Ministerstwo Finansów chwilę po godzinie 1.00 informowało, że "występują utrudnienia w e-Urzędzie Skarbowym". "Część użytkowników może mieć kłopot z zalogowaniem się lub korzystaniem z usług. Nasz zespół IT pracuje nad tym, aby wszystko jak najszybciej wróciło do normy. Przepraszamy za utrudnienia" - napisał resort na Twitterze.

O problemach z zalogowaniem do usługi Twój e-PIT informowała także Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa z Grant Thornton. "Nie wiem jak u Was, ale u mnie próba dostania się do usługi Twój e-PIT póki co wygląda tak" - napisała Samborska, dołączając do wpisu zrzut ekranu o "nieoczekiwanym błędzie".