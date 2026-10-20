Pieniądze Awaria Revoluta została usunięta. Użytkownicy mieli problem z aplikacją i płatnościami Oprac. Jan Sowa |

Wydatki Polaków w 2026 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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We wtorek Revolut napisał w komunikacie opublikowanym w serwisie X, że "obecnie występują zakłócenia w działaniu usług, które dotyczą wielu funkcji".

Wieczorem udało się przywrócić usługi. Na platformie X firma poinformowała, że "problem został już naprawiony, a usługi zostały przywrócone. Wszystkie pieniądze i dane naszych klientów są bezpieczne i pozostały bezpieczne przez cały czas trwania tego incydentu".

Due to a recent Google Cloud outage, customers may have experienced temporary service disruption on the Revolut app today.



The issue has now been fixed, and services are now restored.



All our customers’ money and data is safe, and has remained safe throughout this incident. We… — Revolut (@Revolut) October 20, 2026 Rozwiń

Awaria Revoluta

Użytkownicy informowali między innymi o problemach z dostępem do aplikacji, wykonywaniem transakcji i przesyłaniem pieniędzy. Według brytyjskiego dziennika "The Independent" część klientów nie mogła również płacić kartami w sklepach.

Problemy zgłaszali również użytkownicy w Polsce. Według serwisu Entriweb, monitorującego zgłoszenia dotyczące awarii, 20 października o godz. 10.21 Revolut był niedostępny w naszym kraju.

W ciągu poprzedniej godziny serwis odnotował 885 zgłoszeń dotyczących Revoluta, a w ciągu 24 godzin było ich 1402.

Dane Entriweb opierają się na zgłoszeniach użytkowników. Nie pozwalają ustalić przyczyny awarii ani tego, które usługi Revoluta są niedostępne dla poszczególnych klientów.

Serwis Downdetector również podaje, że kilka tysięcy użytkowników zgłosiło problemy z Revolutem.