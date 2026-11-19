Pieniądze A2 coraz droższa. Rząd rozważa wypowiedzenie umowy Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Autostrada A2 znowu drożeje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Autostrada Wielkopolska S.A

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W październiku Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o sprawdzenie, czy istnieją podstawy do wypowiedzenia umowy koncesyjnej dotyczącej odcinka A2 między Nowym Tomyślem a Koninem. Trasą zarządza spółka Autostrada Wielkopolska SA.

Resort przyznał w odpowiedzi przekazanej w środę redakcji biznesowej tvn24.pl, że obowiązująca umowa pozostawia koncesjonariuszowi swobodę w ustalaniu wysokości opłat.

"Strona publiczna nie ma podstaw do ograniczenia prawa koncesjonariusza zarządzającego A2 na odcinku Nowy Tomyśl-Konin do swobodnego kształtowania stawek opłat" - przekazał resort.

Resort podkreślił, że zarówno minister infrastruktury, jak i Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad negatywnie oceniają skalę oraz częstotliwość podwyżek. Strona publiczna może opiniować planowane zmiany i za każdym razem zgłasza wobec nich wyraźne zastrzeżenia. Nie dysponuje jednak narzędziami, które pozwalałyby skutecznie zablokować wzrost cen.

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Możliwe wypowiedzenie umowy koncesyjnej na A2

Ministerstwo oceniło, że polityka cenowa polegająca na systematycznym podnoszeniu opłat jest nieakceptowalna. Dlatego zleciło GDDKiA sprawdzenie, czy sposób realizacji umowy przez koncesjonariusza może dawać podstawy do jej wypowiedzenia.

"Trwa kontrola realizacji obowiązków koncesjonariusza, która stanowi element zleconej przez ministra analizy. Minister infrastruktury wystąpił w tej sprawie także do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie możliwości użycia przepisów dotyczących ochrony konsumentów w celu powstrzymania cyklicznych podwyżek AWSA" - wyjaśniło ministerstwo.

Resort zastrzega, że na obecnym etapie nie można przesądzić, jakie działania zostaną podjęte.

"Na tym etapie jest za wcześnie, aby mówić o szczegółach dotyczących działań możliwych do podjęcia na podstawie analiz, które jeszcze się nie zakończyły" - dodało.

Opłaty wzrosły o ponad 140 procent

Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Infrastruktury w październiku wynika, że od września 2015 roku do września 2026 roku opłaty za przejazd odcinkiem Nowy Tomyśl-Konin wzrosły, w zależności od kategorii pojazdu, o około 141-145 procent.

W przypadku samochodów osobowych opłata za przejazd jednym z trzech około 50-kilometrowych fragmentów trasy wzrosła z 17 do 41 zł. Oznacza to, że przejazd całym koncesyjnym odcinkiem podrożał w tym okresie z 51 do 123 zł.

Ministerstwo zwróciło również uwagę, że zachodni odcinek autostrady A2, prowadzący od Świecka do Nowego Tomyśla, jest objęty osobną umową koncesyjną. W tym przypadku wysokość opłat ustala państwo.

"Na tej trasie stawki opłat, podobnie jak na A1 Gdańsk-Toruń, ustala państwo i wynoszą one 20 gr/km dla właścicieli samochodów osobowych" - podkreślił resort.

Odcinek A4 będzie darmowy

Ministerstwo Infrastruktury przypomniało również, że umowa koncesyjna dotycząca liczącego 60,9 km odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem wygaśnie w marcu 2027 roku. Po jej zakończeniu kierowcy samochodów osobowych będą mogli korzystać z tej trasy bezpłatnie.

"Kierowcy pojazdów osobowych pojadą wtedy za darmo tym odcinkiem, natomiast dla pojazdów samochodowych o dmc powyżej 3,5 t stawki opłaty elektronicznej będą takie jak w systemie e-TOLL" - wyjaśniło ministerstwo.