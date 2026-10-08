Pieniądze Apel Fico. "Nie proszę Komisji Europejskiej o żadne pieniądze" Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Joanna Pandera o kryzysie na rynku ropy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Jakub Gavlak

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Jego zdaniem Europa boryka się z poważnym problemem związanym z paliwami. Dodał, że nie chodzi mu tylko o konflikt zbrojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, lecz także o stopniowe zmniejszanie mocy przerobowych rafinerii.

Apel Fico

Zdaniem premiera Słowacji rozwiązania sytuacji nie można pozostawić wyłącznie państwom członkowskim Unii Europejskiej.

- Nie proszę Komisji Europejskiej o żadne pieniądze. Proszę Komisję Europejską o większą elastyczność. Jeśli mamy przeznaczyć środki finansowe, aby pomóc ludziom, to nie mogą tego wliczać do deficytów ani do długu publicznego - apelował.

Fico zapowiedział też "trudną jesień i zimę".

Słowacja - paliwa

W odróżnieniu od wiosennej fali podwyżek cen paliw słowacki rząd nie zdecydował się obecnie na ingerencję w rynek. Fico powiedział, że nie uważa obniżania podatków z powodu wysokich cen za właściwe rozwiązanie. Jest natomiast zwolennikiem obniżenia cen biletów w transporcie publicznym.

W październiku na Słowacji obowiązuje 50-proc. obniżka cen w pociągach drugiej klasy. W środę premier zapowiedział, że regulacja będzie także obowiązywać w listopadzie. Wyraził przypuszczenie, że będzie to dotyczyć także grudnia.

Fico przypomniał, że samorządy w dużych miastach oraz w województwach, w których z dniem 12 października wprowadzone będą 50-procentowe obniżki cen biletów w autobusach miejskich i podmiejskich, otrzymają od rządu zwrot poniesionych kosztów.