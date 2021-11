Apel do prezydenta o weto. "Największa w historii podwyżka podatków dla przedsiębiorców"

Polski Ład - Konfederacja Lewiatan o zmianach w podatkach

Według Konfederacji Lewiatan "na początku 2022 roku do Sejmu trafi kolejna nowelizacja ustaw podatkowych, poprawiająca wadliwe przepisy Polskiego Ładu". Zdaniem pracodawców "stanie się tak dlatego, że jest to największa zmiana prawa podatkowego od 30 lat, która została uchwalona w ekspresowym tempie, bez szacunku i uwagi dla zastrzeżeń i postulatów przedsiębiorców".

Rewolucja podatkowa Polskiego Ładu - wątpliwości Konfederacji Lewiatan

"Ogromne wątpliwości budzi przyjęte vacatio legis, które może wynieść tylko ok. 5-6 tygodni. Przedsiębiorcy zostaną zmuszeni do poniesienia bardzo wysokich kosztów przygotowania się do nowych zasad rozliczeń, przy jednoczesnym ryzyku, że nawet dokładając wszelkich starań, nie zawsze będzie to wykonalne" - stwierdzili w apelu do prezydenta przedstawiciele organizacji.