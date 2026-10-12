Pieniądze Domański: decyzja Trumpa nie wpłynie znacząco na rynek Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Minister finansów Andrzej Domański: Polska zawsze twardo wspiera nakładanie kolejnych pakietów sankcji na Rosję Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Minister finansów odniósł się do deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dotyczącej dostarczenia na rynek amerykański i globalny ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego z Rosji. Jak zaznaczył, także w USA propozycja ta spotyka się z poważnym sprzeciwem.

- To nie są istotne ilości ani z punktu widzenia eksportu Rosji, ani z punktu widzenia importu Stanów Zjednoczonych. Z całą pewnością nie są to ilości, które w jakikolwiek sposób mogą zmienić tę układankę na rynku paliw - powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

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Stanowisko Polski wobec Rosji

Minister podkreślił, że stanowisko Polski wobec Rosji pozostaje jednoznaczne. Warszawa opowiada się za dalszym zwiększaniem presji ekonomicznej na Moskwę oraz konsekwentnie wspiera przyjmowanie kolejnych pakietów sankcji.

- Polska zawsze twardo wspiera nakładanie kolejnych pakietów sankcji na Rosję. Dlaczego? Bo widzimy, że to działa - stwierdził Domański.

Jak wyjaśnił, presja gospodarcza i finansowa przyczynia się do stopniowego pogarszania sytuacji rosyjskiej gospodarki. W jego ocenie ogranicza to możliwości finansowania przez reżim Władimira Putina wojny przeciwko Ukrainie.

- Sytuacja gospodarcza w Rosji właściwie z kwartału na kwartał się pogarsza, dzięki czemu reżim Putina ma mniej środków na finansowanie wojny w Ukrainie. To powinien być nasz wspólny cel - powiedział minister.

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"Musimy skoncentrować się na Polsce"

Pytany, dlaczego największy sojusznik Polski decyduje się na handel z Rosją, Domański zaznaczył, że polskie władze powinny przede wszystkim koncentrować się na działaniach, na które mają bezpośredni wpływ. Dotyczy to zarówno decyzji podejmowanych na poziomie krajowym, jak i inicjatyw realizowanych w ramach Unii Europejskiej.

- Musimy się skoncentrować na Polsce i na działaniach, które możemy podejmować jako kraj, a szerzej - jako Unia Europejska. Tymi działaniami są kolejne pakiety sankcji, a także oczywiście walka z próbami ich omijania - podkreślił Domański.