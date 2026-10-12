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Domański: decyzja Trumpa nie wpłynie znacząco na rynek

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Andrzej Domański
Minister finansów Andrzej Domański: Polska zawsze twardo wspiera nakładanie kolejnych pakietów sankcji na Rosję
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Handel Stanów Zjednoczonych z Rosją nie obejmuje ilości, które mogłyby istotnie wpłynąć na sytuację na rynku paliw - ocenił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w "Rozmowie Piaseckiego".

Minister finansów odniósł się do deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dotyczącej dostarczenia na rynek amerykański i globalny ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego z Rosji. Jak zaznaczył, także w USA propozycja ta spotyka się z poważnym sprzeciwem.

- To nie są istotne ilości ani z punktu widzenia eksportu Rosji, ani z punktu widzenia importu Stanów Zjednoczonych. Z całą pewnością nie są to ilości, które w jakikolwiek sposób mogą zmienić tę układankę na rynku paliw - powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Stanowisko Polski wobec Rosji

Minister podkreślił, że stanowisko Polski wobec Rosji pozostaje jednoznaczne. Warszawa opowiada się za dalszym zwiększaniem presji ekonomicznej na Moskwę oraz konsekwentnie wspiera przyjmowanie kolejnych pakietów sankcji.

- Polska zawsze twardo wspiera nakładanie kolejnych pakietów sankcji na Rosję. Dlaczego? Bo widzimy, że to działa - stwierdził Domański.

Jak wyjaśnił, presja gospodarcza i finansowa przyczynia się do stopniowego pogarszania sytuacji rosyjskiej gospodarki. W jego ocenie ogranicza to możliwości finansowania przez reżim Władimira Putina wojny przeciwko Ukrainie.

- Sytuacja gospodarcza w Rosji właściwie z kwartału na kwartał się pogarsza, dzięki czemu reżim Putina ma mniej środków na finansowanie wojny w Ukrainie. To powinien być nasz wspólny cel - powiedział minister.

"Musimy skoncentrować się na Polsce"

Pytany, dlaczego największy sojusznik Polski decyduje się na handel z Rosją, Domański zaznaczył, że polskie władze powinny przede wszystkim koncentrować się na działaniach, na które mają bezpośredni wpływ. Dotyczy to zarówno decyzji podejmowanych na poziomie krajowym, jak i inicjatyw realizowanych w ramach Unii Europejskiej.

- Musimy się skoncentrować na Polsce i na działaniach, które możemy podejmować jako kraj, a szerzej - jako Unia Europejska. Tymi działaniami są kolejne pakiety sankcji, a także oczywiście walka z próbami ich omijania - podkreślił Domański.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Rozmowa PiaseckiegoAndrzej DomańskiUSADonald Trump
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