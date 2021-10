Analitycy nie wykluczają kolejnej podwyżki stóp procentowych jeszcze w tym roku

Inflacja wyższa niż zakłada RPP?

Kolejnym czynnikiem, który według ING może skłonić RPP do kolejnej podwyżki stóp, jest poziom inflacji. RPP zakłada, że inflacja do końca roku może wzrosnąć do 6 proc., a zdaniem analityków z ING będzie to nawet 6,8 proc. rok do roku w grudniu.