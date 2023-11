Zmiany w dużym banku. Od piątku

Alior Bank o zmianach

"Zmiany w polityce kredytowej wchodzą od 10 listopada, dotyczą wyłącznie nowych wniosków" - poinformowało TVN24 Biznes biuro prasowe Alior Banku. Będzie to oznaczało znaczący spadek dostępnej kwoty kredytu dla osób, których głównym źródłem dochodu jest dochód z jednoosobowej działalności gospodarczej.

Głównym akcjonariuszem Alior Banku jest Grupa PZU. W rękach państwowego ubezpieczyciela jest blisko jedna trzecia udziałów (31,91 proc.). Ponadto 9,47 proc. należy do Nationale-Nederlanden OFE, 8,83 proc. do Allianz OFE, a 5,56 proc. do Generali OFE. Pozostali akcjonariusze mają 44,23 proc. akcji Alior Banku.