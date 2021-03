Weekendowe utrudnienia w dostępie do konta. Banki ostrzegają

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej - to utrudnienia, które w najbliższy weekend czekają na klientów kilku banków. Poniżej piszemy o szczegółach.

Alior Bank

W sobotę od godziny 22.00 do niedzieli do godziny 9.00 system bankowości internetowej oraz mobilnej będzie niedostępny ze względu na prowadzone prace serwisowe.

Getin Bank

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 23.50 do 6.30, prace techniczne będą prowadzone w Getin Banku. W tym czasie nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i bankowości mobilnej.

Bank BPS

W piątek od godziny 23.00 do godziny 1.00 w sobotę z powodu prac serwisowych prowadzonych w Banku BPS system bankowości elektronicznej będzie niedostępny.

Bank Pocztowy

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi, w piątek od godziny 21.35 do soboty, maksymalnie do godziny 3.00, mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług Banku Pocztowego, w tym bankowości internetowej i mobilnej oraz infolinii.