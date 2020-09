Będą utrudnienia w kilku bankach. Oto lista

W weekend klienci kilku banków będą musieli liczyć się z utrudnieniami. Dotyczyć one będą między innymi dostępu do bankowości internetowej czy aplikacji mobilnych.

Alior Bank

W piątek od godz. 23:30 do godz. 10:00 w sobotę system bankowości internetowej Alior Banku będzie niedostępny ze względu na prowadzone prace serwisowe.

Idea Bank

Ze względu na prowadzone prace modernizacyjne od piątku od godziny 22:00 do godziny 06:00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud oraz aplikacji mobilnej banku.

Chwilowe przerwy mogą wystąpić także w sobotę od godziny 22:00 do godziny 06:00 w niedzielę.

Bank Pekao

Bank Pocztowy

W weekend Bank Pocztowy planuje przeprowadzenie prac wdrożeniowych. Od piątku od godziny 22:00 do niedzieli do godziny 17:00 nastąpi przerwa w dostępie do telefonicznego systemu IVR Banku Pocztowego. Czat oraz infolinia banku będą niedostępne.