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Podwyżki w Narodowym Banku Polskim. Ile zarobi prezes Adam Glapiński

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Adam Glapiński
Glapiński: nie zanosi się prędko na zmiany stóp procentowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek PietruszkaPAP
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Prezes Narodowego Banku Polskiego oraz jego najbliżsi współpracownicy otrzymali podwyżkę. Uchwała, która weszła w życie z początkiem miesiąca podnosi ich comiesięczne premie. W efekcie Adam Glapiński może zarobić w przyszłym roku nawet 190 tysięcy złoty więcej, niż w obecnym.

Zgodnie z uchwałą opublikowaną w biuletynie informacji publicznej NBP premie prezesa, jego pierwszego zastępcy i wiceprezesa mają wzrosnąć o odpowiednio 20, 15 oraz 10 procent.

Są one wypłacane miesięcznie "za szczególne zaangażowanie w realizację zadań określonych w ustawie o Narodowym Banku Polskim oraz za wyniki osiągane przez NBP" - czytamy w uchwale z 2019, która ustanawia dodatek do wynagrodzenia szefostwa NBP.

Uchwała w sprawie premii zarządu NBP od października 2026Uchwała w sprawie premii zarządu NBP w 2019 roku

"Nagrody wypłaca się każdorazowo, po zatwierdzeniu przez Zarząd NBP kwartalnego sprawozdania z wykonania planu finansowego NBP, ze środków wydzielonych na nagrody dla pracowników" - dodano.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym banku prezes Adam Glapiński zarobił w ubiegłym roku 1,591 mln złotych. Jego zastępczyni Marta Kightley (której kadencja zakończyła się w marcu tego roku) zarobiła 1,292 mln złotych. Natomiast wiceprezes Adam Lipiński (którego kadencja kończy się w listopadzie) - 1,297 mln złotych.

Przez strukturę wynagrodzeń w polskim banku centralnym zarobki jego prezesa mogą w przyszłym roku wzrosnąć nawet do 1,830 mln złotych.

Co składa się na pensję prezesa?

Zarobki szefostwa NBP są uregulowane rozporządzeniem. Według niego - podobnie jak np. marszałkowie Senatu czy premier - prezes banku centralnego zarabia prawie dziewięciokrotność kwoty bazowej (która w przyszłym roku ma ona wynieść 1 993,32 zł), do której dodawane są niepełne trzy kwoty bazowe oraz dodatki: funkcyjny i za wysługę lat.

W sumie jest to ponad 20 tysięcy złotych, które stanowią podstawę wypłacania comiesięcznej premii. Zgodnie z zapisem uchwały, która weszła w życie 1 października premia dla prezesa banku centralnego stanowi 150 proc. tej podstawy. W praktyce oznacza to, że wynagrodzenia prezesa NBP wzrośnie o 5 tys. złotych miesięcznie.

>>> Pensja Glapińskiego w górę. Tyle zarobił szef NBP

To jednak nie całość wypłaty, jaką otrzymuje Adam Glapiński. Dodatkowo przysługuje mu - podobnie jak jego zastępcy i wiceprezesowi - nagroda przyznawana raz na kwartał "za szczególne zaangażowanie w realizację zadań określonych w ustawie o Narodowym Banku Polskim oraz za wyniki osiągane przez NBP".

Wysokość nagrody rośnie co kwartał: od 1,5 do 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Oznacza to, że podstawą nagrody jest nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również comiesięczna premia. Tym samym uchwała podnosząca premię zwiększa również wartość kwartalnej nagrody.

Podwyżki obejmą również Radę Polityki Pieniężnej

Według wyliczeń portalu Money.pl zgodnie z systemem NBP prezes zarabia rocznie ponad 27 miesięcznych pensji. Do tego Glapiński, jako pracownik sfery budżetowej, ma otrzymać z początkiem przyszłego roku podwyżkę w wysokości 3 proc.

Zgodnie z prognozą portalu dzięki tym podwyżkom prezes banku centralnego zarobi w tym roku 1,638 mln złotych. W przyszłym roku może to być już 1,830 mln, czyli ok. 190 tys. złotych więcej.

Podwyżka dla szefostwa NBP przełoży się też na wyższe zarobki członków Rady Polityki Pieniężnej. Ich pensje stanowią bowiem równowartość zarobków wiceprezesa banku centralnego.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy pensje w NBP budzą kontrowersje. W 2024 roku Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na system nagród w NBP. Wskazała m.in. na fakt, że o podwyżki dla kierownictwa banku wnioskuje dyrektor Departamentu Kadr podlegający prezesowi. Do tego w opinii Izby nagrody dla kierownictwa banku centralnego miały być przyznawane niezależnie od wyników banku i bez oceny realizacji jego ustawowych zadań.

Źródło: tvn24.pl, Money
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Tagi:
Prezes NBP Adam GlapińskiNBPzarobki
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