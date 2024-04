Duża sieć wycofuje produkt. Ostrzeżenie

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w poniedziałek ostrzeżenie dotyczące zestawu narzędzi kuchennych, w których stwierdzono migrację szkodliwych substancji. Produkt sprzedawany był w sieci Action i obecnie jest wycofywany ze sklepów. "Nie należy używać produktów wskazanych w komunikacie do kontaktu z żywnością" - czytamy w informacji .

"W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych – substancji 4,4’ – diaminodifenylometanu z wyrobu do kontaktu z żywnością określonego poniżej" - podaje urząd w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej. Aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Czym są pierwszorzędowe aminy aromatyczne

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia. "Nie należy używać produktów wskazanych w komunikacie do kontaktu z żywnością" - czytamy w komunikacie GIS.

Sieć Action poinformowała, że w przypadku posiadania powyższego artykułu należy przestać go używać i zwróć go do sklepu.