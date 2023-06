500 plus w górę do 800 plus, ale inflacja nie odpuszcza. Policzyliśmy, czy kupimy więcej

500 plus ma się zmienić w 800 plus. Będzie to pierwsza waloryzacja świadczenia z programu Rodzina 500 plus od siedmiu lat. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku kupimy więcej artykułów niż w momencie wejścia w życie programu. Porównaliśmy koszyki zakupowe.

Program Rodzina 500 plus wystartował 1 kwietnia 2016 roku. Świadczenie 500 plus nie było jednak waloryzowane od początku jego wprowadzenia. Tymczasem inflacja w Polsce pozostaje na dwucyfrowych poziomach. Oznacza to, że de facto świadczenie jest coraz mniej warte.

Ekonomista Rafał Mundry wskazywał niedawno, że 500 zł z kwietnia 2016 roku jest warte 339,54 zł w kwietniu 2023 roku. Oznacza to, że siła nabywcza świadczenia 500 plus spadła od 2016 roku o około jedną trzecią.

Rada Ministrów podczas wtorkowego posiedzenia przyjęła jednak projekt ustawy, który zakłada podwyższenie od 1 stycznia 2024 roku świadczenia 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie. Teraz projekt trafi do prac w Sejmie.

Mundry zwracał uwagę, że "pierwsza waloryzacja 500 plus od siedmiu lat powoduje, że wartość 500 plus znów będzie na podobnym poziomie co w 2016". Siła nabywcza świadczenia w wysokości 800 zł w kwietniu 2023 roku wynosiłaby bowiem 543,26 zł.

Podwyżka świadczenia z 500 zł do 800 zł z pewnością cieszy beneficjantów programu Rodzina 500 plus. Nie w każdym przypadku będzie to jednak oznaczało, że kupimy więcej artykułów.

800 plus a inflacja

Na podstawie średnich cen raportowanych przez portal dlahandlu.pl policzyliśmy, ile poszczególnych produktów żywnościowych mogliśmy kupić za 500 zł w kwietniu 2016 roku oraz za 800 zł w kwietniu 2023 roku.

Za 500 plus w momencie wprowadzenia programu mogliśmy kupić 149 bochenków chleba. W kwietniu 2023 roku za 800 zł moglibyśmy kupić 18 bochenków więcej, bo 167 bochenków.

Z drugiej strony za 800 plus moglibyśmy kupić o 21 kostek masła mniej niż w 2016 roku. Spadek siły nabywczej jest też widoczny, gdy porównamy to, jak zmieniła się cena mąki. W kwietniu 2016 roku za świadczenie 500 plus można było kupić 260 opakowań. Przez inflację w kwietniu 2023 roku rodzina, która otrzymałaby 800 plus, mogłaby sobie pozwolić na zakup 228 opakowań, czyli o 32 mniej. W naszym koszyku znalazłby się też jeden karton mleka mniej.

W ciągu siedmiu lat w znaczącym stopniu podrożała np. czekolada. W kwietniu 2016 roku za 500 zł można było kupić 174 stugramowe opakowania tego produktu. Gdybyśmy mieli do dyspozycji świadczenie w wysokości 800 zł ta liczba jest niewiele większa i wynosi 181 tabliczek czekolady. Podobna różnica dotyczy płatków śniadaniowych. Znacząco więcej kupimy za to ziemniaków, jabłek, czy bananów.

Podobnie jak portal Business Insider zajrzeliśmy również do danych Głównego Urzędu Statystycznego w celu porównania cen np. odzieży. Dane dotyczą okresu z końca 2015 roku oraz 2022 roku, ponieważ GUS nie publikuje danych miesięcznych.

Hipotetycznie, gdybyśmy na koniec 2022 roku dysponowali świadczeniem miesięcznym w wysokości 800 zł, to moglibyśmy kupić 12 par spodni dziecięcych jeansowych. To o 4 pary więcej w porównaniu do analogicznych zakupów z końca 2015 roku z budżetem w wysokości 500 zł.

Ponadto w naszej szafie mogłoby się znaleźć więcej kurtek dziecięcych oraz rajstop dziecięcych. Kwota 800 zł pozwoliłaby również na zakup dwóch par półbutów dziecięcych więcej niż na koniec 2015 roku.

Co ciekawe, świadczenie 800 plus - biorąc pod uwagę średnie ceny z końca 2022 roku - pozwoliłoby na rzadsze wizyty u fryzjera. W ciągu miesiąca moglibyśmy 23 skorzystać z usługi strzyżenia włosów męskich. Podczas gdy za 500 zł - biorąc pod uwagę cenę usługi z końca 2015 roku - moglibyśmy odbyć 29 takich wizyt.

Miłośnicy kina, dysponujący świadczeniem 800 plus, mogliby sobie za to pozwolić sobie na częstsze chodzenie do kina.

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes