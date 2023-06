800 plus zamiast 500 plus. Jest decyzja rządu

500 plus ma się zmienić w 800 plus. Rząd we wtorek przyjął projekt ustawy w tej sprawie - poinformowała na Twitterze Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocniczka rządu do spraw polityki demograficznej. Ma to być pierwsza waloryzacja świadczenia od momentu uruchomienia programu Rodzina 500 plus. Teraz projekt ustawy trafi do prac w Sejmie. Koszt zmiany to 24 miliardy złotych.

Rada Ministrów podczas wtorkowego posiedzenia przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Regulacja zakłada podwyższenie świadczenia 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie. Teraz projekt trafi do prac w Sejmie.

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej wskazywał, że Rodzina 500 plus "to program, który praktycznie wyeliminował ubóstwo".

800 plus - od kiedy

Program Rodzina 500 plus wystartował 1 kwietnia 2016 roku i do tej pory świadczenie nie było waloryzowane.

Wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 roku, z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk proponował, aby zmiany weszły szybciej, bo od 1 czerwca br.

Projekt ustawy został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Z projektu wynika, że wszystkie dotychczas obowiązujące warunki przyznawania świadczenia wychowawczego pozostają niezmienne. Oznacza to, że 800 plus będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw.

"Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r." - zaznaczono.

Koszt waloryzacji 500 plus

W ocenie skutków regulacji (OSR) dołączonej do projektu poinformowano, że w 2024 roku do świadczenia uprawnionych będzie 6 mln 668 tys. dzieci.

Jak zapisano w OSR, koszt wprowadzenia zmian spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa o 24 mld zł w 2024 roku. W kolejnych latach zakładany jest spadek wydatków w związku ze zmniejszającą się populacją dzieci w wieku 0-17 lat, która wynika ze zmniejszającej się liczby urodzeń i z wchodzeniem w dorosłość znacznie liczniejszych roczników.

- Wszystko jest tutaj bardzo dobrze skalkulowane, bardzo dobrze policzone. To 24 miliardy - od nowego roku, od 1 stycznia. Będzie to oczywiście wkalkulowane w nową ustawę budżetową - odpowiedział premier Morawiecki na pytanie o zwiększone koszty świadczenia. - Ekonomiści, jak chcą porównać te dane, jaki to będzie łączny wydatek na program 800 plus w proporcji do PKB (produkt krajowy brutto), to zachęcam do tego - gdyż porównanie wykaże, że ta proporcja jest porównywalna do PKB tak, jak bodaj w roku 2020, 2021 - mniej więcej w tych latach - mówił szef rządu.

- Czyli - zdecydowanie przewyższamy inflację, a w proporcji do PKB, które bardzo ładnie rośnie, nie ma tu żadnych ryzyk. Agencje ratingowe, wszyscy, którzy zajmują się finansami publicznymi, doskonale o tym wiedzą - ocenił premier Morawiecki.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes, PAP