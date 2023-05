Ostrzegał, że 700 plus to "posunięcie proinflacyjne". Teraz zmienił zdanie

Świadczenie 500 plus ma wzrosnąć, choć jeszcze niedawno sam prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński określał to mianem "posunięcia proinflacyjnego". W ten sposób Kaczyński jeszcze latem 2022 roku odnosił się do medialnych doniesień o podniesieniu 500 plus do kwoty 700 złotych.

Od stycznia 2024 roku świadczenie na dziecko 500 plus ma zostać podwyższone do 800 złotych - wynika z zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Świadczenie nie było podwyższane od 2016 roku, kiedy program Rodzina 500 plus uruchomiono.

Jarosław Kaczyński o podwyższeniu 500 plus

Niecały rok temu prezes PiS przyznawał jednak, że podwyższenie świadczenia mogłoby podsycić wzrost cen. Jarosław Kaczyński w czerwcu 2022 roku był pytany w TVP3 Bydgoszcz, czy będzie 700 plus przed wyborami. - 700 plus to właśnie posunięcie proinflacyjne. Nie sądzę, żeby było. Ale to nie oznacza, że my zaniechamy pomocy dla rodzin - mówił prezes PiS, odnosząc się do medialnych doniesień o podniesieniu 500 plus do kwoty 700 złotych.

- Trzeba najpierw zdusić inflację - dodawał Kaczyński.

W czerwcu minionego roku inflacja w Polsce była na poziomie 15,5 proc., licząc rok do roku. Tymczasem ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kwietniu 2023 roku wzrost cen towarów i usług wynosił w ujęciu rocznym 14,7 proc., podczas gdy w marcu było to 16,1 proc. Ostateczne dane o inflacji w kwietniu poznamy dzisiaj. Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.

PAP/Maciej Zieliński

Z kolei inflacja bazowa - po wyłączeniu cen żywności i energii - w marcu 2023 roku wyniosła rekordowe 12,3 proc. rok do roku. Dla porównania w czerwcu 2022 roku było to 9,1 proc.

PAP/Maciej Zieliński

Jak wylicza w mediach społecznościowych ekonomistka Alicja Defratyka, podwyższone świadczenie 500 plus będzie kosztować budżet 64 mld złotych rocznie. Obecnie jest to około 40 mld złotych.

Przypomnijmy, że w październiku 2022 roku w Częstochowie prezes PiS Jarosław Kaczyński przyznał, że 500 plus "nie zadziałało" w kontekście prodemograficznych oczekiwań związanych z programem. Kaczyński mówił też przy tym o możliwej waloryzacji świadczenia 500 plus. - Nie bardzo wiadomo, co zrobić, bo 500 plus. Myśli się także o jakichś rewaloryzacjach, ale nie mogę w tej chwili nikomu niczego obiecywać. Wiadomo już, że to samo nie zadziałało - powiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński o programie Rodzina 500 plus (wypowiedź z 15 października 2022) TVN24

