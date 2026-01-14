Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Ważna zmiana w sprawie 800 plus. Jest zapowiedź

shutterstock_2549548975
Dziemianowicz-Bąk o sprawie reformy PIP
Źródło: TVN24
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, żeby prawo do świadczenia wychowawczego, czyli 800 plus, było automatycznie odnawiane na podstawie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Założenia projektu zostały opublikowane w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, nad którą pracuje resort polityki społecznej, ma na celu wprowadzenie "mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia na kolejne okresy świadczeniowe, bez konieczności corocznego składania przez rodziców lub opiekunów dzieci nowych wniosków".

Wniosek w sprawie 800 plus

Pozostawiona ma być możliwość modyfikacji danych, jeśli sytuacja rodzinna się zmieni. Bez modyfikacji wniosek ma być odnawiany na podstawie przedstawionych wcześniej danych, które ma ZUS.

Rodzic lub opiekun dalej będzie musiał zawnioskować o świadczenie wychowawcze po raz pierwszy na dane dziecko, np. w przypadku urodzenia dziecka czy powrotu rodziców z dzieckiem z zagranicy.

"Powyższe rozwiązanie będzie wymagało wprowadzenia przez ZUS zmian systemów teleinformatycznych do obsługi świadczenia wychowawczego. Niezbędne będzie więc zapewnienie odpowiedniego vacatio legis dla ZUS na przygotowanie i wdrożenie zmian powyższych systemów teleinformatycznych – stąd jako możliwy termin wprowadzenia ww. rozwiązań należy wskazać okres świadczeniowy 2027/2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 r." – czytamy w uzasadnieniu do zapowiedzi projektu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2602449795_1
Tryb pilny? Za 10 miesięcy. Polscy pacjenci tracą czas i zdrowie w kolejkach
Anna Bielecka
Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała m. in. czas pracy zatrudnionych
"Nie chcieliśmy likwidować umów cywilnoprawnych"
Z kraju
biuro biurowiec praca okna okno shutterstock_524094316-1
Lawina wniosków do ZUS. Możliwe wydłużenie urlopu
Dla pracownika

Doprecyzowanie grupy osób uprawnionych do 800 plus

Nowelizacja ma również obejmować doprecyzowanie katalogu osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego poprzez umożliwienie otrzymywania świadczenia wychowawczego osobom sprawującym na mocy orzeczenia sądu tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem. Jak podkreślono, takie rozwiązanie jest postulatem Rzecznika Praw Dziecka.

Nowela MRPiPS realizuje deregulacyjny postulat w zakresie ograniczenia zbędnych obowiązków administracyjnych nakładanych na obywateli.

Wpisuje się również w jeden z priorytetów polityki członków Rady Ministrów zmierzającej m.in. do zwiększenia efektywności i ograniczenia kosztów obsługi realizacji świadczenia wychowawczego po stronie administracji publicznej, w szczególności ZUS, poprzez cyfryzację i automatyzację procesów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
800 plusMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Zobacz także:
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Grok według Muska. "Nic nie wiem o nagich wizerunkach osób nieletnich"
Tech
Donald Trump
Efekt Trumpa. Potężny wpływ na globalną turystykę
Turystyka
Kunming Chiny metro smartfon shutterstock_1018726783
"Nie żyjesz?" Kontrowersyjna aplikacja zmienia nazwę i rusza w świat
Tech
shutterstock_1656246226
Strach na rynku, cena mocno w górę. "Potencjalne zakłócenia w dostawach"
Rynki
Artur Czapiewski
Zmiana szefa GITD. Decyzja Tuska
Z kraju
warszawa ludzie ulica
Stopy bez mian, raty w dół
Z kraju
Rzym
Wprowadzają limit prędkości do 30 km/h
TVN24
Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Z kraju
Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała m. in. czas pracy zatrudnionych
"Nie chcieliśmy likwidować umów cywilnoprawnych"
Z kraju
smartfony shutterstock_2563893711_1
Opinie bez kontroli pochodzenia. UOKiK stawia zarzuty gigantowi
Tech
Z czego biorą się ceny na naszych rachunkach za prąd?
Czy drożyzna zje oszczędności? Polacy wypatrują podwyżek
Nieruchomości
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Rekordowa liczba ataków na polski rząd. "Element szerszej strategii"
Z kraju
Szanghaj, Chiny
Chiny zmieniają strategię. Historyczna nadwyżka
Ze świata
New York, New York, USA
Miliardowy dług i puste półki. Legendarny dom towarowy walczy o przetrwanie
Ze świata
shutterstock_2348933015
"Bezprecedensowa transakcja". Wielka fuzja pod znakiem zapytania
Rynki
Usuwanie awarii w okolicach Mińska Mazowieckiego (PAP/Przemysław Piątkowski)
"Oznaką mogą być zgrabiałe ręce". Mrozy nakładają obowiązki na pracodawców
Dla pracownika
jsw-01-fot-dawid-lach-www
Płynność ma się skończyć w ciągu kilku tygodni. Ogromna spółka na krawędzi
Z kraju
warszawa - Grand Warszawski shutterstock_2573182519
"Może pojawić się chaos, nawet większy niż ten, który pamiętamy z Polskiego Ładu"
Maja Piotrowska
pap_20250609_0CU
"Wyjątkowa" propozycja Trumpa. Zaawansowane chipy trafią jednak do Chin
Tech
Wenezuela. Protestujący domagają się uwolnienia Nicolasa Maduro
Platforma Elona Muska wraca do Wenezueli. "Wznawiamy kontakt"
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Kumulacja w Lotto rośnie
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Władimir Putin
Jedna decyzja Putina i Duńczycy nie mają fabryk
Ze świata
biuro biurowiec praca okna okno shutterstock_524094316-1
Lawina wniosków do ZUS. Możliwe wydłużenie urlopu
Dla pracownika
Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem
To jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować
Z kraju
Półprzewodniki, naukowcy, laboratorium
Polska stawia na półprzewodniki. Rząd ujawnia plan
Handel
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Stabilny wzrost mimo napięć. Bank Światowy ostrzega przed długiem
Z kraju
Fabryka samochodów w Tychach
Zwolnienia w polskiej fabryce, setki osób stracą pracę
Paulina Karpińska
Tankowce w terminalu Caspian Pipeline Consortium
Drony uderzają w tankowce na Morzu Czarnym. Spadek wydobycia ropy w Kazachstanie
Ze świata
Elektrownia jądrowa w Polsce. Powstały modele finansowo-biznesowe
Arabelle będzie napędzała pierwszą polską elektrownię jądrową
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica