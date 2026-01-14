Ważna zmiana w sprawie 800 plus. Jest zapowiedź

Dziemianowicz-Bąk o sprawie reformy PIP Źródło: TVN24

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, nad którą pracuje resort polityki społecznej, ma na celu wprowadzenie "mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia na kolejne okresy świadczeniowe, bez konieczności corocznego składania przez rodziców lub opiekunów dzieci nowych wniosków".

Wniosek w sprawie 800 plus

Pozostawiona ma być możliwość modyfikacji danych, jeśli sytuacja rodzinna się zmieni. Bez modyfikacji wniosek ma być odnawiany na podstawie przedstawionych wcześniej danych, które ma ZUS.

Rodzic lub opiekun dalej będzie musiał zawnioskować o świadczenie wychowawcze po raz pierwszy na dane dziecko, np. w przypadku urodzenia dziecka czy powrotu rodziców z dzieckiem z zagranicy.

"Powyższe rozwiązanie będzie wymagało wprowadzenia przez ZUS zmian systemów teleinformatycznych do obsługi świadczenia wychowawczego. Niezbędne będzie więc zapewnienie odpowiedniego vacatio legis dla ZUS na przygotowanie i wdrożenie zmian powyższych systemów teleinformatycznych – stąd jako możliwy termin wprowadzenia ww. rozwiązań należy wskazać okres świadczeniowy 2027/2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 r." – czytamy w uzasadnieniu do zapowiedzi projektu.

Doprecyzowanie grupy osób uprawnionych do 800 plus

Nowelizacja ma również obejmować doprecyzowanie katalogu osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego poprzez umożliwienie otrzymywania świadczenia wychowawczego osobom sprawującym na mocy orzeczenia sądu tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem. Jak podkreślono, takie rozwiązanie jest postulatem Rzecznika Praw Dziecka.

Nowela MRPiPS realizuje deregulacyjny postulat w zakresie ograniczenia zbędnych obowiązków administracyjnych nakładanych na obywateli.

Wpisuje się również w jeden z priorytetów polityki członków Rady Ministrów zmierzającej m.in. do zwiększenia efektywności i ograniczenia kosztów obsługi realizacji świadczenia wychowawczego po stronie administracji publicznej, w szczególności ZUS, poprzez cyfryzację i automatyzację procesów.

