Pieniądze

Za kilka dni rusza nowy okres 800 plus. To ostatni miesiąc na złożenie wniosku

Joanna Pawlińska: okazało się, że nasze państwo nie do końca ich (rodziców chorych dzieci) wspiera
Z początkiem czerwca rusza okres świadczeniowy 2026/2027 dla programu 800 plus. Choć rodzice, którzy chcieli zachować ciągłość wypłat musieli złożyć wniosek do końca kwietnia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że aby nie stracić pieniędzy, należy przesłać wniosek najpóźniej do 30 czerwca.

Świadczenie wychowawcze 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Od 2022 roku wnioski przyjmuje wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a ich składanie odbywa się jedynie drogą elektroniczną.

800 plus. Do kiedy można składać wniosek?

Okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Wnioski na kolejny okres należy składać do 30 czerwca. Jeśli zrobimy to wcześniej, ZUS przyzna nam prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złożyliśmy wniosek do końca okresu świadczeniowego.

Dokumenty konieczne by otrzymać świadczenie można jednak składać już od początku lutego. ZUS przypominał, że rodzice, którzy złożą wniosek do 30 kwietnia, będą mieli gwarancję, że zachowają ciągłość wypłat. Wówczas otrzymają pieniądze od początku nowego okresu wypłat, czyli od czerwca.

W przypadku gdy zrobimy to po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że nie otrzymamy wyrównania za czerwiec.

- Zachęcam wszystkich rodziców i opiekunów, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, by zrobili to jak najszybciej. Złożenie wniosku w maju i w czerwcu spowoduje, że to świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem do końca sierpnia - powiedział rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski. Przyznał, że nadal pojawiają sytuacje, w których rodzice zapominają o złożeniu wniosku.

Maja Piotrowska

Automatyczne wnioski o 800 plus

Pod koniec kwietnia do konsultacji publicznych trafił projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który zakłada, że prawo do 800 plus na nowy okres świadczeniowy będzie ustalane automatycznie, bez konieczności corocznego składania wniosku.

- Korzyści z tego płyną przede wszystkim dla klientów, bo jak wspomniałem, zdarzają się jeszcze sytuacje, w których rodzice po prostu zapominają złożyć wniosek. Jeśli wnioski będą składane automatycznie nie będzie już problemu, że świadczenie przepadnie na przykład na miesiąc - dodał rzecznik.

Resort rodziny przewiduje, że zmiany wejdą w życie od okresu świadczeniowego na lata 2027-2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 r. Według danych ZUS, do tej pory rodzice i opiekunowie na nowy okres świadczeniowy złożyli ponad 3 mln 900 tys. wniosków na ponad 5 mln 800 tys. dzieci.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Aby złożyć wniosek, możemy skorzystać z:

  • aplikacji mobilnej mZUS,
  • portalu eZUS,
  • portalu Emp@tia,
  • bankowości elektronicznej.
Kiedy otrzymamy niepełną kwotę 800 plus?

ZUS wypłaci niższą kwotę świadczenia tylko w dwóch przypadkach: gdy dziecko urodzi się lub ukończy 18 lat w trakcie miesiąca, albo w przypadku opieki naprzemiennej.

W pierwszym przypadku ZUS ustali kwotę świadczenia za niepełny miesiąc. Jeśli natomiast dzielimy się obowiązkami rodzicielskimi - po rozwodzie, separacji lub rozłączeniu - w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdemu z rodziców przysługuje połowa miesięcznej kwoty świadczenia.

Świadczenie wychowawcze w wysokości określonej w polskim prawie przysługuje również wtedy, gdy masz prawo do świadczenia rodzinnego z innego państwa członkowskiego UE lub EFTA - przypomina ZUS.

Środki przyznawane w ramach programu są zwolnione z podatku, nie podlegają egzekucji komorniczej i nie są wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia np. o zasiłki z pomocy społecznej.

Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
