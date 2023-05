Na razie widzimy, że gospodarstwa domowe w Polsce mają bardzo ostrożnościowe podejście do tego, co się wydarzy w przyszłości. Zgromadziły bardzo duże aktywa netto przez ostatnie sześć kwartałów - powiedziała w programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24 Joanna Tyrowicz. - Jako członkini RPP widzę ogromną górę, która jak runie na rynek w postaci popytu konsumpcyjnego to niestety przełoży się na dalszy impuls do wzrostu cen - dodała.

Tyrowicz została zapytana, jaki wpływ na inflację będzie miało ewentualne podniesienie świadczenia 500 plus do 800 złotych. - To bardzo zależy od tego, czy kwota przekazana gospodarstwom domowym zostanie przeznaczona na konsumpcję czy zaoszczędzona - odparła członkini RPP.

- Na razie widzimy, że gospodarstwa domowe w Polsce mają bardzo ostrożnościowe podejście do tego, co się wydarzy w przyszłości. Zgromadziły bardzo duże aktywa netto przez ostatnie sześć kwartałów, obawiając się najpierw pandemii, potem wojny i inflacji - dodała.

- Jeżeli będziemy dosypywali do tej górki netto to przynajmniej na razie ten efekt na inflację zostanie odroczony w czasie. Jeżeli będziemy od razu przeznaczali na konsumpcję to efekt będzie od razu - stwierdziła.

- Kiedy konstruujemy takie instrumenty mamy dwa wybory. Albo mogą one być automatycznie waloryzowane co rok, tak jak na przykład emerytury. Wtedy zachowujemy ich realną wartość w czasie. Wtedy też tworzymy coraz bardziej sztywne pozycje w budżecie - wyjaśniała.

Dodała, że "alternatywnie możemy trzymać ich wartość nominalną stałą, tak jak to było w przypadku 500 plus". - Wtedy raz na jakiś czas pojawi się radosny pomysł waloryzacji o te wszystkie lata, w których jej nie było. Wtedy impuls inflacyjny jest większy - oceniła.

Według niej "po tylu latach realizacji tak dużego programu, chcielibyśmy wiedzieć co gospodarstwa robię z tymi pieniędzmi". - Tego rodzaju ewaluacji nie są przeprowadzane - zaznaczyła.

- W ciągu ostatnich sześciu kwartałów to, czym dysponują gospodarstwa domowe przyrosło o 220 miliardów złotych. Średnio to jest tak, jakbyśmy odkładali 12 procent tego, co otrzymujemy w kategoriach różnego rodzaju dochodów. To jest bardzo dużo. Normalnie gospodarstwa domowe odkładają około 5 procent dochodów - podkreśliła.

Zapytana, czy cieszy się z tego, że Polacy oszczędzają odparła: "Jako członkini Rady Polityki Pieniężnej widzę ogromną górę, która jak runie na rynek w postaci popytu konsumpcyjnego, to niestety przełoży się na dalszy impuls do wzrostu cen".

Inflacja w Polsce utrzymuje się na dwucyfrowych poziomach. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 roku wzrosły o 14,7 procent rok do roku. Zdaniem szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego inflacja w Polsce znajduje się obecnie w trendzie spadkowym, który pogłębi się pod koniec roku.

- To, że się wydaje, że inflacja jest w trendzie spadkowym to dlatego, że odnosimy się do bardzo wysokiej bazy z zeszłego roku - powiedziała Tyrowicz. - Jest bardzo duże zagrożenie, że przez dłuższy czas zostaniemy z inflacją przekraczającą cel - dodała.

